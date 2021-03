Jeep Renegade e Wrangler Islander Edition 2021

La casa produttrice di fuoristrada del Gruppo Stellantis ha appena presentato nel proprio mercato nazionale le nuove Jeep Wrangler Islander Edition 2021 e Jeep Renegade Islander Edition 2021, due nuove edizioni limitate che presentano una configurazione estetica molto particolare e d’effetto.

Di fatto questo allestimento era già disponibile diversi anni fa nel catalogo del marchio, ma dal 2010 era uscito dalla linea di prodotti Jeep. Ora, le versioni corrispondenti a questa edizione sono probabilmente le più riconoscibili dell’intera gamma, in quanto sfoggiano un’estetica molto diversa dal resto delle versioni o edizioni limitate che abbiamo visto finora di questi modelli. Grazie ai loro nuovi colori ed elementi decorativi, questi due allestimenti acquisiscono un’immagine piuttosto beachy.

Jeep Wrangler Islander Edition 2021

La Jeep Wrangler Islander Edition 2021 si basa sull’allestimento Sport S, sfoggia diversi adesivi sulla carrozzeria e sull’hard-top in bianco. Inoltre monta le ruote da 17 pollici della versione Rubicon e altri accessori specifici. All’interno dell’abitacolo troviamo nuove fodere specifiche per questa versione con emblemi che richiamano l’edizione limitata. Per quanto riguarda le dotazioni, la versione Islander Edition dispone del sistema di climatizzazione bizona e del sistema di infotainment UConnect 4 con schermo da 7 pollici compatibile con Android Auto e Apple CarPlay.

Jeep Renegade Islander Edition 2021

La nuova Jeep Renegade Islander Edition 2021 si basa sul livello di allestimento Latitude del fuoristrada e ha una configurazione molto simile a quella della Wrangler, ma in mancanza di un hard-top, può esser ordinato l’hardtop Alpine White per ottenere lo stesso effetto. Non manca anche in questo caso la grafica esterna Islander, il tetto panoramico, le ruote da 19 pollici e lo stesso sistema di infotainment UConnect 4 con schermo da 7 pollici, compatibile con Android Auto e Apple CarPlay.