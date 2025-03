La Jeep Renegade si prepara a una trasformazione epocale nel 2027, con un modello completamente rinnovato che guadagnerà in dimensioni, posizionandosi tra Avenger e Compass. I prezzi partiranno da 20.000 euro per la versione termica e da 25.000 euro per quella elettrica.

Jeep Renegade, una delle più attese

Questo aggiornamento rappresenta una mossa strategica cruciale per Stellantis, mirando a consolidare la presenza del marchio nel segmento dei SUV compatti. Il design seguirà il linguaggio stilistico moderno già adottato da Avenger e Wagoneer S, pur mantenendo l’identità distintiva del marchio americano.

La scelta della piattaforma rimane incerta: si sta valutando tra la STLA Small e la Smart Car, quest’ultima utilizzata per modelli come la Fiat Grande Panda e l’Opel Frontera. La decisione finale potrebbe influire significativamente sulla localizzazione produttiva, con la possibilità di trasferire la produzione dall’Italia alla Spagna.

Cosa offrirà

Dal punto di vista tecnico, la nuova generazione di SUV Jeep punterà sulla versatilità, offrendo alimentazioni sia termiche che elettriche per soddisfare un’ampia gamma di esigenze. Inoltre, le capacità off-road, vero marchio di fabbrica del brand, saranno ulteriormente migliorate.

Questo rinnovamento si inserisce in una strategia più ampia di Stellantis, volta a rafforzare la posizione del marchio nel mercato globale, offrendo un prodotto all’avanguardia sia dal punto di vista tecnologico che della sostenibilità ambientale. La futura Jeep elettrica promette di ridefinire il segmento, unendo innovazione e tradizione.