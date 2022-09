Jeep Jeepster: le ultime foto spia prima del debutto

Manca poco al debutto ufficiale della Jeep Jeepster, la sorella minore della Renegade, che amplierà verso il basso la gamma del brand americano. Ma, in questi giorni d’attesa, la pagina Facebook Gabetz Spy Unit di Walter Vayr ha diffuso nuovi scatti dell’auto camuffata.

Jeep Jeepster: linee muscolose

L’estetica della Jeep Jeepster, anche con le camuffature del caso, appare muscolosa e carica di personalità. Infatti, non mancano dei passaruota importanti, ed una linea di cintura alta. Il lunotto posteriore appare di piccole dimensioni, mentre non è ancora visibile il trattamento riservato alla tipica calandra Jeep. Forse la vedremo senza veli al Jeep 4xe day, in programma per l’8 ottobre, oppure dovremo attendere il prossimo Salone dell’Auto di Parigi previsto sempre per il mese prossimo.

Motori mild hybrid a benzina ed una variante elettrica

Sottopelle sono attesi motori a benzina mild hybrid per la Jeep Jeepster, in particolare il 1.0 Firefly da 100 CV ed il 1.5 da 130 CV già presenti sulla Renegade. Non mancherà una variante elettrica che offrirà anche la trazione integrale. Infatti per Jeep le quattro ruote motrici sono un marchio di fabbrica. Ovviamente, si attendono nuovi sviluppi ed ulteriori precisazioni in merito. La vettura delle foto comunque, considerando la presenza del terminale di scarico, adotta un propulsore termico.

Avrà concorrenti agguerrite

La nuova Jeep Jeepster dovrà vedersela con concorrenti decisamente agguerrite nel segmento dei B-SUV, uno dei più affollati e competitivi del mercato. In pratica, avrà a che fare con la Ford Puma, con la Renault Captur, con la Peugeot 2008, e con altri SUV di successo quali la Nissan Juke, e la Toyota Yaris Cross. Per essere da subito al passo con i tempi avrà anche un grande display nella parte alta della plancia, che potrà arrivare fino a 10,25 pollici. Verrà prodotta a Tychy, in Polonia, uno degli stabilimenti più moderni di Stellantis, dove viene costruita anche la Fiat 500.

Foto | Gabetz Spy Unit