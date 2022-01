Jeep Grand Compass: la futura variante a sette posti?

Nel corso del 2023 potrebbe debuttare la nuova Jeep Grand Compass, inedita variante a sette posti della SUV compatta Compass. Esteticamente, dovrebbe rappresentare la versione europea della Commander destinata al mercato sudamericano.

Al vaglio anche la denominazione Patriot?

La futura Jeep Grand Compass sarà riconoscibile non solo per l’abitacolo a sette posti, ma anche per il passo allungato rispetto alla Compass. Inoltre, non è escluso che sul mercato europeo possa essere commercializzata con la denominazione Patriot.

Anche Mild Hybrid e Plug-In Hybrid

Per quanto riguarda le motorizzazioni, la gamma della nuova Jeep Grand Compass comprenderà il propulsore diesel 1.6 MultiJet da 130 CV di potenza e il motore a benzina 1.5 T4 anch’esso da 130 CV. Quest’ultimo sarà proposto nella declinazione e-Hybrid, ovvero dotata della tecnologia MHEV a propulsione ibrida Mild Hybrid. Infine, sarà prevista anche la configurazione 4xe a propulsione ibrida Plug-In Hybrid da 190 CV e 240 CV di potenza complessiva.