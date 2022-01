Jeep Compass e Renegade e-Hybrid: arriva l’ibrido leggero a 48 V

Il marchio Jeep continua con il suo processo di elettrificazione in Europa. Dopo aver consolidato un’importante gamma di veicoli ibridi plug-in (PHEV) con il badge 4xe, l’iconica azienda d’Oltreoceano fa un ulteriore passo avanti introducendo un’alternativa meno impegnativa: le nuove Jeep Renegade e-Hybrid e Jeep Compass e-Hybrid.

Ibrido leggero

Sotto il cofano dei modelli Jeep e-Hybrid troviamo un nuovo motore a benzina a quattro cilindri turbo da 1,5 litri che sviluppa 130 CV e 240 Nm di coppia massima, abbinato a un cambio automatico a doppia frizione e sette rapporti e a un sistema di trazione anteriore.

La caratteristica determinante di questo motore è che sfrutta la tecnologia ibrida leggera a 48 volt (MHEV). Il powertrain include un piccolo motore elettrico da 15 kW (20 CV) e 55 Nm di coppia massima che funge anche da generatore per alimentare il veicolo quando il motore a combustione interna è spento.

Allo stesso modo è importante evidenziare il sistema di frenata intelligente con funzione di ricarica automatica che utilizza la frenata rigenerativa mista per massimizzare il recupero dell’energia cinetica e, in questo modo, migliorare l’efficienza. Rispetto ai precedenti motori a benzina, questo nuovo motore vanta una riduzione fino al 15% del consumo di carburante e delle emissioni di CO2.

Le nuove Renegade e Compass e-Hybrid hanno la capacità di funzionare in modalità completamente elettrica in determinate situazioni, con le modalità e-Launch, e-Creeping, e-Queuing ed e-Parking.

L’edizione speciale di lancio Upland

Jeep inoltre celebra l’arrivo dei modelli e-Hybrid con l’edizione speciale Upland (disponibile anche per le Renegade e Compass 4xe), una versione che presenta dettagli di design differenzianti e materiali sostenibili. Questa versione è riconoscibile per la tinta della carrozzeria Matter Azura contrasto con il tetto nero e per i cerchi in lega da 17 pollici (per la Renegade) e da 18 pollici (per la Compass). Un altro dettaglio distintivo è la finitura bronzo MetaKrome che si ritrova sulla griglia e sul paraurti posteriore. Degno di nota è anche l’adesivo decorativo sul cofano.

All’interno le nuove Jeep Compass e Renegade e-Hybrid presentano un ambiente molto interessante in cui i materiali riciclati sono i protagonisti. Troviamo ad esempio i sedili SEAQUAL realizzati con plastica riciclata prelevata dall’oceano e mescolata con altre fibre ecologiche. L’abitacolo presenta anche finiture verniciate in MetaKrome Bronze.

Già aperti gli ordini

Jeep ha già aperto gli ordini per le Renegade e Compass e-Hybrid in Italia, Francia e Germania. Altri mercati europei si aggiungeranno in seguito, con le prime unità disponibili presso le concessionarie il prossimo marzo.