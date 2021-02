Jeep Gladiator: prezzi e versioni per l’Italia

Jeep comunica l’esordio del pickup “heavy duty” Gladiator in Europa: un debutto che contrassegna l’importante anniversario (80 anni) per il marchio-simbolo dell’offroad di Fca. Il nuovo pickup su base Wrangler JL ed assemblato nelle storiche linee di montaggio Jeep di Toledo (Ohio) inaugurate nel 1910 per Willys Overland e che da sempre si sono dedicate alla produzione della lineup del marchio-simbolo del fuoristrada “a stelle e strisce”, assume il ruolo di ultimo testimone di una storia ultrasettantennale nei pickup, iniziata nel 1947 con il primo Jeep Pickup e via via proseguita con le successive FC-150-170 (1957-1965), Gladiator-J Series Pickup (1963-1987), CJ-8 Scrambler (1981-1985) e Comanche (basato su Jeep Cherokee, dal quale riprendeva molti elementi di equipaggiamento, e prodotto fra il 1986 ed il 1992).

La gamma per l’Italia

In Italia, Jeep Gladiator viene proposto con motorizzazione V6 MultiJet da 3,6 litri, abbinata al cambio automatico a nove rapporti, ed in due distinte configurazioni di allestimento, più una edizione speciale celebrativa per gli ottant’anni di Jeep:

Jeep Gladiator Overland ;

; Jeep Gladiator Launch Edition ;

; Jeep Gladiator 80. Anniversario.

La tavolozza delle tinte carrozzeria si articola su nove varianti cromatiche, ordinabili – in funzione dell’allestimento – con soft-top oppure hardtop nero o in tinta:

Black;

Firecracker Red;

Billet Silver Metallic Clear Coat;

Bright White;

Granite Crystal Metallic Clear Coat;

Hydro Blue;

Sting Grey;

Snazzberry;

Sarge Green.

A richiesta, per tutte le versioni è disponibile un set di cerchi da 18”.

I prezzi di vendita

Ricordiamo brevemente i prezzi di listino per Jeep Gladiator in Italia, comunicati nella prima metà di gennaio 2021.

Jeep Gladiator Overland: 54.700 euro;

Jeep Gladiator Launch Edition: 58.700 euro.

80. Anniversario: ecco le dotazioni

Ad aprile 2021, la gamma del pickup heavy-duty di Jeep si arricchirà ulteriormente con l’esordio della serie celebrativa Gladiator 80. Anniversario, che porta chiaramente in dote la medesima unità motrice MultiJet “Vusei” da 264 CV e 600 Nm di coppia massima, tuttavia si distingue dalle due configurazioni già in listino per una serie di accessori dedicati.

Cerchi in lega da 18” in finitura Granite Crystal e bordo in tinta argento a contrasto;

Verniciatura in Neutral Grey Metallic per le cornici della griglia anteriore, dei fendinebbia e dei gruppi ottici anteriori;

Parafanghi in tinta;

“Badge” celebrativi;

Rivestimento in spray protettivo per il cassone e le pedane laterali;

Rivestimento in pelle nera per i sedili;

Monogrammi “80th Anniversary” e tappetini dedicati;

Premium headliner;

Infotainment con impianto audio Alpine da 552W a nove altoparlanti e subwoofer, sistema Uconnect Nav con display touch da 8.4”, navigatore e connettività smartphone compatibile con gli standard Apple CarPlay ed Android Auto;

ADAS: Blind-spot Monitoring, Rear Cross Path Direction;

Sistema “Keyless Enter ‘N Go” di ingresso a bordo e avviamento senza chiave.

Soluzioni di mobilità dedicate

Anche per il nuovo Gladiator è disponibile un ampio catalogo di proposte di mobilità e finanziarie messe a punto da Leasys ed Fca Bank.

Noleggio a lungo termine

Leasys Miles : servizio “pay-per-use” dedicato a quanti effettuino basse percorrenze annuali: la durata è di 48 mesi, e propone un canone mensile vantaggioso al quale si aggiunge una quota variabile in base ai km effettivamente percorsi (con i primi 1.000 km già compresi nel canone), e possibilità di arricchire il noleggio-base con ulteriori servizi di assistenza e coperture assicurative;

: servizio “pay-per-use” dedicato a quanti effettuino basse percorrenze annuali: la durata è di 48 mesi, e propone un canone mensile vantaggioso al quale si aggiunge una quota variabile in base ai km effettivamente percorsi (con i primi 1.000 km già compresi nel canone), e possibilità di arricchire il noleggio-base con ulteriori servizi di assistenza e coperture assicurative; Be Free: ideata per i clienti privati, presuppone zero anticipo, un canone mensile fisso e comprende i principali servizi assicurativi, di assistenza e di infomobilità sempre inclusi. È inoltre possibile conoscere fin da subito il prezzo di acquisto dell’auto a fine noleggio e avere il diritto di prelazione sull’acquisto in caso di vendita da parte di Leasys. In più, qualora le personali esigenze di mobilità siano cambiate, dopo 18 mesi il cliente può restituire il veicolo senza alcuna penale da restituzione anticipata. La formula NLT Be Free può essere sottoscritta anche nella soluzione integrata “Plus”, che propone copertura riparazione danni, copertura assicurativa Furto-incendio e piano di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Proposte finanziarie

Per Jeep Gladiator, Fca Bank accorda varie soluzioni di finanziamento, che – annuncia Fca – permettono all’acquirente di ottenere un tasso particolarmente agevolato ed in relazione a tutte le soluzioni finanziarie promozionali (disponibili nel sito Web fcabank.it). Oltre alla rateizzazione “convenzionale”, il ventaglio di offerte Fca Bank contempla una articolata gamma di servizi assicurativi (ciascuno dei quali è abbinabile al contratto di finanziamento scelto) ed altre due strutture finanziarie:

Jeep Excellence , finanziamento strutturato su rate di importo contenuto e dà al cliente la possibilità, a fine contratto, di scegliere se sostituire la vettura acquistandone una nuova, tenerla pagando la rata finale residua, oppure ancora restituirla;

, finanziamento strutturato su rate di importo contenuto e dà al cliente la possibilità, a fine contratto, di scegliere se sostituire la vettura acquistandone una nuova, tenerla pagando la rata finale residua, oppure ancora restituirla; Jeep Lease, ideale per privati e professionisti che cerchino una soluzione alternativa all’acquisto del veicolo.

Programmi di fidelizzazione

Gli acquirenti di Jeep Gladiator hanno inoltre la possibilità di accedere al nuovo programma “Jeep Wave”, che comprende un ampio portfolio di servizi dedicati, dalla manutenzione all’assistenza stradale alla customer care. Fra i principali vantaggi di Jeep Care: i primi due tagliandi entro 24 mesi dall’acquisto nell’ambito del piano di manutenzione programmata Easy Care, l’assistenza stradale 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, il Servizio Clienti prioritario fornito dal Call Center Jeep, dedicato e multi-lingue e l’accesso privilegiato agli eventi e alle partnership del marchio.

Gli accessori Mopar

Anche per il nuovo pickup Jeep Gladiator pronto ad esordire in Europa, Mopar (servizio aftermarket di Fca) propone un ampio catalogo di optional: nel dettaglio, sono oltre 90 (alcuni dei quali creati specificamente) gli accessori delle lineup Jeep Authentic Accessories e Jeep Performance Parts.