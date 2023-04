Jeep, Eric Laforge: ‘L’Avenger permette di fare tutto e andare ovunque’

Jeep ha svelato nelle scorse ore alla stampa europea la nuova Jeep Avenger 100% elettrica. Questo importante modello segna l’inizio di una nuova era elettrificata per la casa automobilistica americana.

Entro la fine del decennio, il brand si aspetta che le vendite in Europa siano costituite al 100% da veicoli elettrici mentre, entro il 2025, lancerà quattro nuovi EV. Nel corso della presentazione in Europa della nuova Avenger, Eric Laforge – Head of brand di Jeep Europa – ha parlato un po’ del nuovo SUV compatto full electric.

“Avenger è la scelta giusta per coloro che desiderano un’auto compatta, solida ed elegante, che offra soluzioni tecnologiche all’avanguardia, spazio, comfort e molto divertimento. È ideale per spostarsi in città, per le vacanze, lo shopping, la guida fuoristrada, andare in giro per locali e divertirsi con gli amici. Con Avenger si può fare tutto e andare ovunque”, ha detto Laforge.

Ha ricevuto già numerosi premi

La Jeep Avenger è infatti un’auto compatta, elegante e tecnologica che offre tanto spazio, comfort e divertimento a bordo. Tutte queste peculiarità sono state confermate anche dalla recente nomina di Auto dell’Anno 2023, oltre a tanti altri premi conquistati (come il Best Family SUV ai Women’s World Car of the Year Awards 2023).

Realizzata al 100% nel Vecchio Continente, la nuova Avenger riesce a soddisfare i clienti europei grazie a dimensioni compatte, design funzionale, interni spaziosi e versatili, propulsione 100% elettrica, tecnologia all’avanguardia e massimo della connettività.

Parliamo di un modello agile, reattivo e piacevole da guidare grazie a diverse caratteristiche. Ad esempio, la Jeep Avenger è la prima vettura a trazione anteriore del marchio ad avere di serie le funzioni Selec-Terrain e Hill Descent Control.

Alla base c’è la nuova piattaforma elettrica modulare eCMP2 che è stata personalizzata con regolazioni specifiche al fine di offrire prestazioni al vertice del segmento.