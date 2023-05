Jeep, Eric Laforge: ‘La tecnologia 4xe rafforza le già ottime capacità off-road dai nostri veicoli’

Jeep ha utilizzato la location da sogno di Cortijo Curiel, uno dei paesaggi naturali più prestigiosi del sud della Spagna, per testare l’intera gamma Jeep 4xe (Wrangler, Renegade e Compass) e le loro capacità, oltre a presentare la nuova Jeep Grand Cherokee.

Si tratta di un luogo simbolico che incarna libertà, avventura e divertimento di guida tipiche della casa automobilistica americana grazie alla sua posizione sul Mar Mediterraneo, vicino a Malaga, alle spiagge e alla vita notturna.

La conferenza stampa si è tenuta presso l’Higueron Hotel, che offre anche un’infrastruttura di ricarica dedicata alle auto elettriche e ibride plug-in. Durante l’annuncio è intervenuto anche Eric Laforge, Head of Brand di Jeep Europe.

“La tecnologia 4xe utilizza la trazione elettrica per rafforzare l’esclusivo DNA Jeep e la leggendaria potenzialità off-road del nostro marchio. Permette infatti di ottenere un’incredibile coppia su richiesta, maggiore accelerazione, divertimento e ancora più libertà all’aperto in un silenzio quasi totale. Oggi estendiamo ulteriormente la nostra offerta con l’ammiraglia Grand Cherokee. Stiamo parlando di un’icona di quinta generazione: la prima a portare su strada l’idea di ‘Premium 4×4’ nel 1992, e l’UV più premiata di sempre. Grand Cherokee sarà proposta esclusivamente in versione plug-in hybrid, entrando nella categoria LEV come uno degli UV più tecnologicamente avanzati, con potenzialità off-road di alto livello. La sua tecnologia 4xe potenzia il divertimento, la libertà e il senso di avventura, garantendo al tempo stesso prestazioni, capacità, risparmio di carburante ed eco-sostenibilità. Rappresenta un passo importante nella roadmap di Jeep verso l’elettrificazione”, ha detto il dirigente.

La nuova Grand Cherokee permette di percorrere fino a 51 km in EV

La nuova Jeep Grand Cherokee apre nuovi orizzonti in termini di prestazioni, comfort e funzionalità ed è stata progettata per offrire ancora di più ciò che ha reso questo SUV una vera icona globale nel segmento premium.

Dispone di un gruppo propulsore ibrido plug-in che permette di percorrere fino a 51 km in modalità 100% elettrica senza produrre emissioni e un’autonomia di guida combinata fino a 700 km. Inoltre, è la Grand Cherokee più capace di sempre, con nessun compromesso in termini di prestazioni (0-100 km/h in 6,3 secondi).

La versione Trailhawk ha conquistato il Rubicon Trail in modalità EV. Tra le altre caratteristiche, troviamo anche il nuovo sistema di disconnessione della barra antirollio che permette una migliore articolazione e trazione su rocce e terreni accidentali.

Infine, all’interno della Jeep Grand Cherokee di ultima generazione c’è il sistema di infotainment Uconnect 5 con un display dedicato al passeggero anteriore e tanto altro ancora.