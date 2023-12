Jeep Compass 2024: aperti gli ordini

Jeep Compass 2024 è ufficialmente in vendita. Si sono aperti gli ordini della versione aggiornata del celebre SUV di Jeep. Il MY2024 è la versione tecnologicamente più evoluta di sempre. La vettura di Jeep offre una serie di funzionalità avanzate di sicurezza e protezione, compreso un sistema di guida semi-autonomo disponibile. Sono più di 80 le funzionalità di serie messe a disposizione dei clienti. Tra queste spiccano frenata di emergenza automatica per pedoni/ciclisti e il rilevamento del conducente sonnolento.

Jeep Compass 2024 Compass dispone di tecnologie di ultima generazione che includono un cluster digitale TFT (transistor a film sottile) a colori senza cornice da 10,25 pollici, uno dei più ampi nel segmento, e un touchscreen standard per infotainment digitale da 10,1 pollici, il nuovo Uconnect 5 cinque volte più veloce con Apple CarPlay wireless standard e Android Auto e un pad di ricarica wireless, tutti standard su ogni versione del modello. Per offrire ai clienti una gamma completa di prodotti personalizzati per le loro necessità, la nuova Jeep Compass MY24 propone una gamma nuova, più agile ed efficace, formata da quattro allestimenti: “Altitude”, “Summit”, “Overland ” e il “Trailhawk” che rispetto alla precedente versione è migliorato tantissimo e adesso offre molto di più.

Per personalizzare la nuova Jeep Compass MY24, ci sono tre pack disponibili, ciascuno con uno scopo specifico. Il pacchetto sicurezza è pensato per migliorare le avventure in città e fuori strada dando importanza alla sicurezza e offre, tra le altre cose, controllo degli angoli ciechi, telecamera a 360°, assistenza al parcheggio, specchi lampade di cortesia. Il pacchetto premium offre il massimo in termini di comfort e comprende navigazione, portellone elettrico senza mani, informazioni sul traffico, caricabatterie wireless e il nuovo sistema di guida autonoma di livello 2.

Il winter pack è ideato per godersi al meglio la stagione fredda e offre sedili anteriori e volante riscaldati, sbrinatore per parabrezza e tappetini per tutte le stagioni. Il tetto apribile a doppio pannello è disponibile come funzionalità opzionale indipendente.

La Jeep Compass 2024 ha due motori ibridi: e-Hybrid e 4xe. Il primo offre una guida ibrida efficace e flessibile mentre il secondo, quello ibrido plug-in, unisce potenza e sostenibilità, con un’autonomia fino a 53 km in modalità totalmente elettrica.