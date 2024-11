La leggendaria Jaguar XJS torna a vivere, ma in una veste completamente nuova grazie al restomod Supercat firmato dalla TWR, un’azienda di ingegneria fondata nel 2020. Nonostante condivida il nome con la storica Tom Walkinshaw Racing, fallita nel 2002, questa nuova realtà si è concentrata sulla creazione di un’auto che coniuga la tradizione con l’innovazione.

Il progetto Supercat reinterpreta l’iconica coupé britannica in chiave moderna, riducendo il peso del 10% rispetto all’originale grazie a una carrozzeria interamente in fibra di carbonio progettata dal designer Khyzyl Saleem. Il risultato è una vettura dal peso di soli 1.605 kg, caratterizzata da passaruota squadrati, scarichi laterali, un sottoscocca piatto e un gigantesco diffusore posteriore. L’auto è anche più larga della XJS originale e monta cerchi maggiorati: 18 pollici davanti e 19 dietro.

Sotto il profilo tecnico, il telaio è stato rinforzato con fibra di carbonio, mentre il sottotelaio è ora realizzato in acciaio T45 ad alta resistenza. Le sospensioni, completamente riprogettate, adottano un sistema a doppio braccio con ammortizzatori attivi e regolabili, supportati da un differenziale a slittamento limitato per ottimizzare la trazione. Il controllo della stabilità è stato aggiornato con cinque modalità di guida, offrendo un’esperienza di guida su misura.

Jaguar XJS Supercat TWR è un mostro di potenza

Sotto il cofano, il V12 da 6,5 litri sovralimentato eroga 660 CV e 730 Nm di coppia, trasmessi alle ruote posteriori tramite un cambio manuale a sei rapporti dotato di launch control. Questo motore rappresenta un’evoluzione del 6,3 litri originale, garantendo prestazioni senza compromessi.

Anche gli interni sono stati modernizzati. TWR ha integrato un sistema di infotainment con display centrale, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, mantenendo però alcuni dettagli vintage che richiamano la Jaguar XJS originale.

La Supercat sarà prodotta in soli 88 esemplari, un omaggio al 1988, anno in cui la Jaguar XJR-9 di Tom Walkinshaw trionfò a Le Mans. Disponibile in configurazioni con guida a destra o sinistra, il restomod ha un prezzo di partenza di 225.000 sterline, circa 270.000 euro al cambio attuale. Una vettura esclusiva per pochi fortunati.