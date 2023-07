Jaguar Land Rover: Adrian Mardell è il nuovo CEO del gruppo

Jaguar Land Rover ha annunciato la nomina di Adrian Mardell a capo dell’azienda nel ruolo di CEO per un mandato della durata di tre anni. Con un’esperienza di 33 anni in JLR, Mardell è diventato direttore finanziario nel 2019 e ha assunto l’incarico di CEO ad interim lo scorso novembre, in seguito alle dimissioni di Thierry Bollore per motivi personali.

Richard Molyneux, ex direttore finanziario di McLaren Automotive e CFO ad interim di JLR, ha ottenuto un ruolo permanente. Con oltre sei anni di esperienza come direttore finanziario delle operazioni di JLR, Molyneux è stato nominato CFO ad interim a dicembre.

Mardell supervisionerà anche i piani di elettrificazione di JLR

La scelta di Mardell si è verificata il giorno successivo all’annuncio del Gruppo Tata di voler costruire un impianto per la produzione di batterie per veicoli elettrici nel Regno Unito, allo scopo di fornire le fabbriche del gruppo automobilistico britannico.

Il 62enne si occuperà anche di supervisionare i piani di elettrificazione di Jaguar Land Rover. Infatti, in aprile è stato annunciato un investimento di oltre 17 miliardi di euro da attuare nei prossimi cinque anni per lo sviluppo di EV, con la promessa di consegnare la prima Jaguar elettrica nel corso del 2025.