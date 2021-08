Jaguar: la F-Pace si aggiorna con il MY 2022

E’ tempo di aggiornamenti per il primo SUV di Jaguar, la F-Pace, che presenta nuovi allestimenti per il MY 2022. Non mancano interventi sulle dotazioni, mentre il listino parte da 56.060 euro. Si tratta di evoluzioni con cui la Casa di Coventry mira a rendere competitiva la sua prima vettura a ruote alte nei confronti delle avversarie dell’ultima ora.

2 Limited Edition solo per l’Italia

Il Giaguaro ha avuto anche un occhio di riguardo per il nostro mercato con due versioni limitate denominate, rispettivamente, Greystone e Greenstone, la prima caratterizzata da una livrea denominata Premium Metallic Charente Grey, e la seconda contraddistinta dalla colorazione Ultra Metallic Forest Green. Entrambe originano dalla F-Pace R-Dynamic SE con tanto di Black Pack e abitacolo impreziosito mediante interni Ebony/Siena Tan, e sono proposte con un’unica motorizzazione, la D200, quindi con motore diesel mild hybrid da 204 CV. Saranno disponibili in sole 100 unità per la Greystone venduta a 72.900 euro, ed in appena 25 per la Greenstone dal costo di 74.900 euro.

Con il nuovo allestimento R-Dynamic Blake fa il pieno di carattere

Ricca, ricchissima, la nuova variante denominata F-Pace R-Dynamic Black, sfrutta aggiornamenti del Black Pack quali il tetto panoramico fisso, i vetri oscurati, ed i retrovisori in Gloss Black, colore ripreso anche dalle barre portatutto e dai cerchi in lega da 20 pollici, in cui non mancano le pinze dei freni rosse. La nuova versione porta a battesimo la livrea Ostuni White e può essere scelta con verniciatura opaca, sette livree metallizzate, o in due vernici metallizzate premium. L’abitacolo si caratterizza per le impiallacciature Satin Charcoal Ash, la pedaliera in metallo lucido, e per la possibilità di scegliere fino a 30 tonalità di luci ambientali. Inoltre, arriva il sistema d’infotainment Jaguar Pivi Pro che include tutta una serie di app integrate tra cui Spotify, Apple CarPlay ed Android Auto. A breve sarà disponibile l’Apple CarPlay wireless, che i clienti potranno ottenere attraverso un aggiornamento. La funzionalità SOTA della F-PACE inoltre consente al Pivi Pro e agli altri sistemi del veicolo di essere aggiornati da remoto. Mentre la tecnologia dual-SIM del Pivi Pro di riprodurre in modo simultaneo la musica in streaming. Ma non è tutto, perché il sistema Pivi Pro è in grado di connettere due telefoni contemporaneamente attraverso il Bluetooth, mentre il pad del dispositivo di ricarica opzionale è dotato di un amplificatore di segnale per migliorare la ricezione della rete cellulare, al fine di avere conversazioni più nitide grazie all’ausilio dell’antenna esterna del veicolo alloggiata nel tetto. Infine, sulle F-PACE PHEV, il Pivi Pro aiuterà a trovare le colonnine di ricarica segnalando la loro disponibilità, i costi, e persino le tempistiche per la ricarica.

Per i più audaci c’è la F-Pace SVR da 550 CV

Al vertice della gamma del SUV inglese troviamo la cattivissima F-PACE SVR spinta dal V8 sovralimentato capace di sprigionare una potenza di ben 550 CV ed una coppia massima di 700 Nm che, attraverso la funzione Dynamic Launch, permette all’auto di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 4,0 secondi e di raggiungere una velocità massima di 286 km/h. La SVR sfruttando il Black Pack, adesso disponibile anche per questa variante, sfoggia audaci dettagli in Gloss Black che la rendono più cattiva insieme ai cerchi forgiati opzionali da 22 pollici “Style 5117” con design a cinque razze, finitura Gloss Black ed inserti Satin Technical Grey.