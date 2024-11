JAECOO 6 EV: un SUV elettrico che rivoluziona il mercato

JAECOO 6 EV, il primo SUV elettrico lanciato da OMODA & JAECOO, ha fatto il suo debutto ufficiale al mercato indonesiano durante la Jakarta International Auto Week (GJAW). Questo veicolo innovativo si posiziona come una nuova opzione di mobilità per gli utenti indonesiani che cercano un’auto di alta qualità e che si distingue dalla massa.

Jaecoo 6 EV: le caratteristiche

Il design “Fun Cube” di JAECOO 6 EV è unico nel suo genere, combinando elementi di stile off-road con un’estetica moderna e accattivante. La carrozzeria interamente in alluminio garantisce leggerezza e robustezza, mentre il sistema di sospensioni a doppi bracci assicura un’eccellente maneggevolezza anche in condizioni stradali difficili.

JAECOO 6 EV è stato progettato per affrontare le diverse condizioni climatiche dell’Indonesia, dal clima caldo delle isole all’ambiente umido delle foreste pluviali tropicali. Inoltre, offre prestazioni di alto livello grazie alla sua tecnologia di trazione integrale elettrica sei-in-uno e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 6,5 secondi.

Oltre alle sue prestazioni, JAECOO 6 EV si distingue per il suo ampio e confortevole spazio interno, con un eccellente tasso di utilizzo dello spazio pari al 66%. Numerosi vani portaoggetti e ricche dotazioni tecnologiche completano l’offerta, soddisfacendo le esigenze di una clientela esigente.

JAECOO 6 EV incorpora anche una serie di elementi ecologici modificati per l’off-road, come finestrini azionati meccanicamente, piattaforme per i bagagli e contenitori specifici. Questi dettagli sottolineano l’individualità del proprietario e migliorano la praticità e le prestazioni fuoristrada del veicolo.

Il lancio di un veicolo importante

La sicurezza è una priorità per JAECOO 6 EV, che integra tecnologie avanzate per proteggere i passeggeri in ogni situazione. Il sistema di batterie è stato sottoposto a rigorosi test per garantire resistenza all’immersione, prevenzione degli incendi, resistenza agli urti e all’estrusione.

Per un’esperienza di guida ancora più versatile, JAECOO 6 EV è dotato di un’innovativa modalità campeggio e di cinque modalità di guida. Insieme al suo design multidimensionale, questo SUV elettrico consente di godere appieno delle attività all’aria aperta, integrandosi perfettamente nella vita quotidiana.

Il lancio di JAECOO 6 EV in Indonesia rappresenta un passo importante nella strategia di internazionalizzazione di OMODA & JAECOO, consolidando la sua leadership nel mercato del sud-est asiatico e ponendo solide basi per la sua espansione globale. Il brand si impegna a sviluppare tecnologie innovative e a garantire prodotti di alta qualità, promuovendo uno stile di vita a basse emissioni di carbonio e offrendo agli utenti di tutto il mondo un’esperienza di viaggio ecologica, sicura e confortevole.