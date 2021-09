Isuzu e Arctic Truck: ecco il nuovo D-Max AT35

Isuzu e Arctic Trucks, l’azienda forse più famosa per aver portato Top Gear al Polo Nord con i suoi mezzi speciali, hanno svelato un nuovo fuoristrada in arrivo, il nuovissimo D-Max Arctic Trucks AT35 che ha tolto il velo al Salone del veicolo commerciale 2021 di Birmingham, Regno Unito. “La nostra partnership con Isuzu risale a tanti anni fa. Durante quel periodo, abbiamo avuto diverse versioni dell’Isuzu D-Max AT35, tuttavia questa è la migliore finora”, ha affermato Peter Smith, amministratore delegato di Arctic Trucks per il Regno Unito. “Sono entusiasta per quando questo AT35 sarà in vendita, ci aspettiamo un enorme interesse a partire dalla sua apparizione al CV Show”.

Caratteristiche

Partendo dalle fondamenta del camion, Arctic Trucks ha rafforzato il telaio dell’Isuzu D-Max , aggiunto le sospensioni Bilstein Performance e montato pneumatici All-Terrain da 88 cm per la sicurezza in fuoristrada. L’azienda ha anche rivisto gli interni del pick-up, aggiungendo poggiatesta, tappetini e battitacco marchiati Arctic Trucks, mentre gli interni in pelle offrono comfort e resistenza.

Da Isuzu, nel frattempo, fanno sapere che questo veicolo dispone del riconoscimento dei segnali stradali, dei tergicristalli automatici e del mantenimento della corsia di emergenza. Possiede inoltre un touchscreen da 9 pollici e un climatizzatore a doppia zona per far sentire a proprio agio sia che indossi un parka o una maglietta. L’Isuzu D-Max viene fornito con una sola opzione motoristica nel Regno Unito, un turbodiesel con 162 CV e 360 Nm di coppia. È abbinato a un cambio manuale a sei marce standard o a un automatico a sei marce opzionale.

Le parole dei protagonisti

“È un piacere lavorare con Arctic Trucks su questo prototipo prima del lancio del nostro nuovo AT35″, ha affermato William Brown, amministratore delegato di Isuzu UK. “Dopo il successo del lancio del nuovissimo D-Max nel 2021, è molto eccitante lanciare un altro nuovo veicolo nel 2022. Volevamo sfruttare i punti di forza del D-Max per realizzare un 4×4 altamente appetibile e profondamente funzionale. Siamo molto contenti del risultato.” Tutti gli elementi del pickup saranno costruiti dai tecnici Isuzu e Arctic Trucks per garantire la migliore qualità possibile. Le vendite dovrebbero iniziare nel febbraio 2022. Il prezzo non è stato ancora rivelato.