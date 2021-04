Cupra Born: i test al Circolo Polare Artico

A pochi chilometri dal Circolo Polare Artico è ancora inverno e il termometro mantiene le temperature sotto lo zero. In una regione bianca e immacolata, dove nella cultura locale si usano fino a 200 parole diverse per descrivere la neve, con temperature che raggiungono i 30 sotto zero e un circuito su un lago ghiacciato di 6 km2, la nuova Cupra Born fa da cornice.

Gli ingegneri Cupra hanno passato due anni a testare l’auto in questo ambiente inospitale, utilizzando tecnologie all’avanguardia per portare lo sviluppo di questa nuova auto elettrica ai massimi livelli. Ora, negli ultimi test prima del suo lancio, la nuova elettrica spagnola raggiunge il limite per garantire che la prima vettura a zero emissioni del marchio, mantenga le promesse e le aspettative anche nelle condizioni più difficili.

L’ultima fase di test prima dello sbarco sul mercato è una fase decisiva nello sviluppo e Il team di ingegneri Cupra sottopone il powertrain elettrico a più di 1.000 test alle temperature più fredde del pianeta. Il test di durata consiste nel percorrere 30.000 chilometri al giorno e notte con l’obiettivo di garantire che, con il nuovo modello, si ottengano le migliori prestazioni in qualsiasi condizione.

E inoltre, visto che il dinamismo dell’auto e il feeling di guida sono anch’essi al centro dello sviluppo, su un circuito su un lago ghiacciato vengono messi alla prova il ​​controllo dinamico del telaio e le diverse opzioni di fermezza degli ammortizzatori. Grazie alle caratteristiche del circuito di prova si ricreano inoltre le condizioni più difficili e i sensori, posizionati su tutte e quattro le ruote, analizzano ogni terreno per trovare l’equilibrio che fornisce la frenata più stabile.

Il freddo polare ha permesso inoltre di verificare la reale capacità dell’impianto di climatizzazione della Cupra Born, creato con la tecnica di stampa in 3D, e nei test è emerso che, anche a -30 ° C, il sistema eroga il più alto livello di potere calorifico dal primo secondo.

La prima mondiale del primo modello Cupra 100% elettrico avverrà all’inizio di maggio.