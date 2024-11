Il nuovo Isuzu D-Max 2024, distribuito in Italia da Midi Europe, rinnova il proprio look e potenzia le dotazioni tecnologiche e di sicurezza. Il design, ispirato all’arte giapponese dell’origami, si riflette nelle linee geometriche della griglia frontale, nei fari e nelle prese d’aria. Gli allestimenti sono vari, ognuno con una personalità specifica: il modello base N60 B punta alla praticità con una parte frontale robusta e cerchi in acciaio da 18 pollici. L’N60 BB+ aggiunge cerchi in lega e una frontale in tinta con la carrozzeria, mentre il lussuoso N60 F+ opta per dettagli cromati e specchietti grigi. Per un tocco più sportivo, il N60 Nitro Sport sfoggia griglie e dettagli scuri.

All’interno, ogni allestimento è dotato di un display centrale da 8 pollici, compatibile con Android Auto e Apple CarPlay wireless, mentre il Nitro Sport beneficia di uno schermo da 9 pollici e sedili in pelle/ecopelle, come l’N60 F+. Tra le nuove funzioni spiccano la visualizzazione della pendenza, della posizione delle ruote anteriori e della pressione dei pneumatici. Le versioni top dispongono inoltre di un cruscotto semi-digitale da 7,2 pollici, che offre una visione più moderna e dettagliata rispetto allo schermo da 4,2 pollici delle varianti più semplici.

Il volante, riprogettato per richiamare la geometria poligonale tipica dell’origami, aggiunge un tocco contemporaneo all’abitacolo, e il D-Max 2024 introduce nuove soluzioni di sicurezza, come l’avviso per ostacoli e la frenata d’emergenza in retromarcia. Gli ADAS sono stati perfezionati, e il cruise control adattivo si adatta ai limiti di velocità rilevati dai segnali stradali.

Per gli amanti dell’offroad, il Rough Terrain Mode System rappresenta una novità interessante. Attivabile con un pulsante, questo sistema migliora la gestione del motore e della trazione nelle situazioni più difficili e si adatta automaticamente alla modalità di trazione selezionata (2H, 4H e 4L).

Il motore, un 4 cilindri turbodiesel da 1,9 litri e 163 CV, rimane invariato rispetto alla versione precedente, abbinato a un cambio automatico a 6 rapporti. In sintesi, l’Isuzu D-Max 2024 offre un mix di eleganza, tecnologia e funzionalità, pensato per soddisfare ogni tipo di guidatore, su strada e fuori.