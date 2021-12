IsoRivolta GT Zagato 2021: all’asta un raro esemplare con soli 272 km

La IsoRivolta 2021 griffata Zagato è un’auto tanto rara quanto affascinante, infatti è stata realizzata in appena 19 esemplari e si rifà ad un modello del passato che è apparso anche in alcune scene di film polizieschi. Bene, adesso una di queste splendide vetture andrà all’asta e sono tanti i collezionisti pronti a sfidarsi a suon di rilanci.

Verrà battuta a gennaio 2022

Non manca molto all’evento Kissimmee di Mecum Auctions fissato per il mese prossimo, per cui i ricercatori di auto rare e costose hanno tutto il tempo per organizzarsi per accaparrarsi questa IsoRivolta 2021 con solamente 272 km all’attivo e con una carrozzeria in un bellissimo rosso brillante che ne sottolinea le forme da GT tradizionale, quindi con cofano lunghissimo e coda compatta.

Nasconde una meccanica Corvette

Realizzata dalla Zagato, in Italia, dopo un progetto che ha portato via ben 2 anni per ottenerne lo sviluppo completo, la IsoRivolta 2021 sfoggia una carrozzeria in fibra di carbonio, mentre all’interno presenta pelli italiane ed elementi in alluminio spazzolato. Se il progetto e la costruzione sono totalmente made in Italy, la base meccanica arriva dagli USA, ed è quella della Corvette C7 Z06.

Infatti, la vettura in questione è spinta dal V8 6.2 sovralimentato capace di erogare ben 670 CV ed 881 Nm di coppia massima attraverso l’assale posteriore. A queste cifre corrispondono valori prestazionali altrettanto importanti, come uno scatto da 0 a 100 km/h bruciato in soli 3,7 secondi ed una velocità massima di 315 km/h.

Ci vorrà un portafoglio capiente e sangue freddo

Il mondo delle aste non è un ambiente facile, soprattutto per chi non riesce a gestire il momento, non carpisce gli umori, e non sa leggere i probabili sviluppi dei rilanci, per questo la IsoRivolta 2021 di Zagato è un’auto per esperti del settore e per collezionisti facoltosi che sanno investire e comprendono quando è il caso di affondare il colpo o tirarsi in dietro. In ogni caso, l’acquisto di un’auto così rara e particolare sarà molto oneroso e ci vorrà una disponibilità da nababbi per portarla a casa.