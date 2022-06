Intergea Gruppo: premio di 1.000 euro a tutto lo staff

Intergea Gruppo ha stabilito un premio di mille euro per tutti i dipendenti e i collaboratori. Si tratta di una decisione straordinaria decisa dal management del Gruppo, primo in Italia per numero di auto vendute, che va a ricompensare ciascuno per aver contribuito alla realizzazione degli obiettivi di business 2021.

Intergea Gruppo: 1000 euro in busta paga come premio

Intergea Gruppo quindi premia sia i dipendenti che i collaboratori del reparto commerciale delle numerose società controllate:

Autoingros;

Theorema;

Logica;

Tecknogest;

Forza;

Certo Service;

CRF.

Tutto lo staff beneficerà di un riconoscimento extra di 1.000 euro in busta paga. La somma in questione è un ringraziamento per il fondamentale apporto dato ed un sostegno in questo difficile momento economico.

Le dichiarazioni del presidente e AD

L’annuncio dello straordinario premio, soprattutto in Italia di questi tempi, è stato accompagnato dalle dichiarazioni del presidente ed amministratore delelgato di Intergea Gruppo, Alberto Di Tanno: