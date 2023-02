Ineos lancerà 3 nuovi SUV, di cui uno elettrico al 100%

Ineos è solo un nuovo marchio nel panorama dell’industria automobilistica, ma sta già pianificando una significativa espansione della sua attuale gamma che consiste esclusivamente nel Grenadier. Il proprietario dell’azienda, Sir Jim Ratcliffe, ha rivelato che Ineos sta lavorando su un piccolo fuoristrada elettrico, un lussuoso SUV di dimensioni simili al Grenadier e un modello più urbano.

La versione elettrica con una nuova piattaforma

Il primo di questi nuovi modelli ad arrivare sul mercato sarà il piccolo fuoristrada a batterie. Il progetto starebbe già in fase avanzata e sia il design che lo sviluppo della piattaforma starebbero per essere congelati per passare alla produzione. Il modello sarà supportato da una nuova piattaforma sviluppata direttamente da Ineos, esclusivamente per veicoli elettrici. Ratcliffe ha confermato anche che sarà più piccolo del Grenadier che conosciamo attualmente e, sebbene le specifiche tecniche del modello non siano note, il marchio punta a un’autonomia di circa 400 km. Sappiamo inoltre che non montewrà sistemi di torque vectoring né motori complessi.

Una sport utility urbana

Il successivo modello ad arrivare nella gamma sarà più incentrato all’uso in città, come rivale della Jeep Avenger. Poco altro si sa di questo modello, ma dovrebbe essere venduto con il marchio Ineos e non sarà soprannominato Grenadier Sport, come avanzato in passato dalle indiscrezioni.

Un SUV di lusso più sportivo

Ineos starebbe inoltre sviluppando un terzo SUV, di lusso. Questo modello dovrebbe essere una variante pesantemente modificata del Grenadier attuale e trascenderà l’impostazione off-road del modello standard per offrire migliori prestazioni e un comportamento più divertente su strada.