INEOS Grenadier: riparte la produzione nel 2025

INEOS Automotive ha annunciato la ripresa della produzione dei suoi modelli Grenadier e Quartermaster a partire da inizio gennaio 2025. La produzione era stata interrotta a settembre 2024 a causa di una carenza di componenti critici, un problema che ha colpito l’intero settore automobilistico.

La soluzione rapida evita compromessi sulla qualità

Lynn Calder, CEO di INEOS Automotive, ha espresso la sua soddisfazione per la rapida soluzione del problema: “Le supply chain del settore automobilistico sono estremamente complesse, ma non eravamo disposti a scendere a compromessi sulla qualità, quindi siamo soddisfatti di aver trovato il miglior risultato possibile”.

L’azienda si dice fiduciosa che il 2025 sarà il suo anno migliore di sempre, grazie alla ripresa della produzione, all’espansione in nuovi mercati come Cina e Messico e alla crescita significativa negli Stati Uniti. Già nell’estate del 2024, INEOS aveva venduto tanti Grenadier quanti ne aveva venduti in tutto il 2023, raggiungendo un totale di oltre 20.000 veicoli in circolazione entro la fine dell’anno.

INEOS Grenadier: un 4X4 senza compromessi

L’INEOS Grenadier è un fuoristrada 4X4 progettato per offrire robustezza, affidabilità e prestazioni eccezionali in fuoristrada. Nato dalla visione del Presidente di INEOS, Jim Ratcliffe, il Grenadier è stato sviluppato da un team di esperti del settore automobilistico con l’obiettivo di creare un veicolo senza compromessi che soddisfacesse gli attuali standard di conformità e affidabilità.

La gamma INEOS Automotive

Oltre al Grenadier station wagon, INEOS Automotive produce anche il Quartermaster, un pick-up a doppia cabina disponibile sia in versione completa che come telaio. I veicoli INEOS Automotive sono prodotti nello stabilimento all’avanguardia di Hambach e sono venduti in 50 paesi in tutto il mondo.

INEOS Automotive è una sussidiaria di INEOS, un’azienda leader nei settori petrolchimico, dei prodotti chimici speciali e dei prodotti petroliferi. Con 26.000 dipendenti, 36 imprese e 194 stabilimenti in 29 paesi, INEOS produce materiali che trovano applicazione in numerosi settori, dalle vernici alle materie plastiche, dai tessuti alla tecnologia.

Un futuro brillante per INEOS Automotive

Con la ripresa della produzione e l’espansione in nuovi mercati, INEOS Automotive si appresta a vivere un 2025 di grande successo. La sua gamma di veicoli robusti e affidabili, unita alla forza del gruppo INEOS, rappresenta una solida base per la crescita futura dell’azienda.