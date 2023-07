Ineos Grenadier Quartermaster: debutta il nuovo pick-up al Festival of Speed 2023 [FOTO]

Ineos Automotive ha svelato al mondo il suo ultimo veicolo, l’Ineos Grenadier Quartermaster, durante il Goodwood Festival of Speed 2023. Questo pick-up a doppia cabina non è solo un veicolo robusto e versatile, ma offre anche prestazioni off-road eccezionali, paragonabili a quelle del Grenadier Station Wagon.

Il Grenadier Quartermaster si distingue per il suo telaio a longheroni a sezione scatolata, robusto e rigido, che è più lungo di 305 mm rispetto al modello Station Wagon. Questo spazio aggiuntivo ha permesso di implementare un cassone ampio e versatile, con una lunghezza di 1564 mm e una larghezza di 1619 mm, abbastanza grande da trasportare un Europallet standard senza problemi.

Vanta un portellone posteriore davvero versatile

L’interno del nuovo pick-up di Ineos Automotive è progettato per trasportare comodamente fino a cinque persone con i loro bagagli. Tra le dotazioni di serie, troviamo quattro anelli di fissaggio nel cassone, una barra di montaggio integrata e un portellone da 1280 mm capace di sostenere fino a 225 kg di peso una volta aperto.

Per coloro che cercano di personalizzare ulteriormente il loro veicolo, l’azienda britannica offre una serie di accessori opzionali, tra cui delle barre al tetto, un robusto telaio e una copertura in tela impermeabile a rullo del tonneau con serratura per il cassone. Inoltre, è disponibile un portapacchi per aumentare ulteriormente la capacità di carico.

Tutti i dettagli e i prezzi saranno annunciati il 1° agosto

L’Ineos Grenadier Quartermaster viene fornito con i motori a benzina e diesel a sei cilindri in linea turbo da 3 litri di BMW, abbinati a una trasmissione automatica ZF a 8 marce. Di serie ci sono il bloccaggio del differenziale centrale e il riduttore a due velocità mentre i bloccaggi anteriore e posteriore sono disponibili come optional.

Ineos Automotive ha annunciato che le specifiche tecniche complete e i prezzi per tutti i mercati saranno annunciati il 1° agosto. Subito dopo, saranno aperti gli ordini. In Europa, il nuovo modello sarà classificato come veicolo commerciale N1.

Il nuovo Grenadier Quartermaster è un veicolo che promette di portare una ventata di aria fresca nel segmento dei pick-up grazie alle sue caratteristiche uniche e alla sua versatilità. Non vediamo l’ora di scoprire di più.