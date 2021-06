Ineos Grenadier: nuove indiscrezioni sulla fuoristrada pura

Prosegue lo sviluppo finale della nuova Ineos Grenadier, l’inedita fuoristrada che sarà disponibile in prevendita sul mercato europeo dal mese di marzo del 2022 al prezzo base di circa 60.000 euro. Sviluppata in sinergia con Magna Steyr, sarà prodotta presso l’impianto francese ex Smart di Hambach al ritmo a pieno regime di circa 30.000 esemplari l’anno. Destinata a colmare il vuoto lasciato dalla precedente Land Rover Defender, andrà a competere direttamente con le varie Jeep Wrangler, Land Rover Defender di nuova generazione, Mercedes-Benz Classe G e Toyota Land Cruiser.

Quattro declinazioni di carrozzeria

Inizialmente, la nuova Ineos Grenadier sarà proposta nelle varianti Station Wagon a cinque posti e Van a due posti da 292 cm di passo e 493 cm di lunghezza. Successivamente, la gamma sarà ampliata alle configurazioni Station Wagon a sette posti e Pick-Up a doppia cabina, entrambe con l’interasse allungato a 318 cm. Tra le caratteristiche figureranno anche i fari a led, i sensori di parcheggio e i pannelli della carrozzeria in alluminio. Inoltre, sono state siglate le partnership con Gestamp per il telaio, Carraro per gli assali, Bosch per il servosterzo, ZF per il cambio automatico ad otto rapporti e Tremec per il riduttore delle marce che sarà molto utile nella guida in fuoristrada.

I motori forniti da BMW

Per quanto riguarda le motorizzazioni, la nuova Ineos Grenadier sarà equipaggiata con due unità di origine BMW, ovvero il propulsore a benzina 3.0i TwinPower Turbo a sei cilindri in linea da 286 CV di potenza e 450 Nm di coppia massima, affiancato dal motore diesel 3.0d TwinPower Turbo di pari frazionamento da 250 CV di potenza e 500 o 550 Nm di coppia massima, abbinate alla trazione integrale permanente. Infine, la velocità massima sarà limitata elettronicamente a 160 km/h, mentre la massa ammonterà a 2.650 kg.