Indonesia: Mercedes contromano in autostrada provoca un frontale [Video]

La strada è una giungla e non bisogna mai abbassare la guardia, perché gli imprevisti sono dietro l’angolo. Il video odierno mostra una grossa Mercedes scura che marcia contromano in un’autostrada dell’Indonesia. Purtroppo capita anche questo. Altre volte ci siamo occupati di situazioni analoghe. In tempi recenti è successo in Veneto un caso simile, per fortuna andato a buon fine.

La sorte è stata meno generosa nel caso in esame, perché il conducente della Mercedes è piombato contro altri due veicoli. Speriamo che nessuno si sia fatto male in modo serio. Grazie a Dio non si è registrato alcun morto. Pare che il tizio al volante fosse un uomo di 66 anni, afflitto da demenza. Non sappiamo quanto sia veritiera la cosa. Resta il fatto che la sua condotta è stata molto pericolosa. Poteva finire in tragedia. Le immagini proposte dal video aprono il campo a tante riflessioni.