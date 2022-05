Incrocio pericoloso: tanti gli incidenti al semaforo [Video]

Un incrocio pericoloso di Seattle (USA) è il protagonista di un video pubblicato su Reddit, che mostra diversi incidenti stradali e tante sbavature di guida consumate al suo interno e nei suoi paraggi. La causa? Un tunnel ingannevole, il cui sbocco è a ridosso del crocevia stradale. Qui molti automobilisti arrivano lunghi, per velocità incompatibili con lo scenario ambientale. L’arresto al semaforo viene quindi mancato con una certa frequenza, talvolta ad andatura molto allegra, con contatti spaventosi. In altre circostanze il tentativo estremo di frenare in tempo porta ad eseguire delle manovre al limite, anch’esse condite da spiacevoli crash.

Non c’è dubbio sul fatto che si tratti di un incrocio pericoloso. Purtroppo la posizione del tunnel e dell’intersezione stradale si conciliano in modo infelice. Pare che gli incidenti avvengano a tutte le ore del giorno e della notte, nonostante il limite di 50 km/h e la presenza di segnali che annunciano il crocevia. Forse la loro collocazione non è ottimale, se così tante persone cadono nell’errore. Oppure si può pensare che in quel tratto di strada, evidentemente scorrevole prima dell’incrocio pericoloso, gli automobilisti si concedano delle distrazioni o siano tratti in inganno dalle variazioni di intensità della luce, come accade talvolta all’uscita da certe gallerie.

Penso che la situazione sia ancora più preoccupante con la pioggia, che allunga ulteriormente gli spazi di arresto e fa crescere i funambolismi connessi ad eventuali correzioni. Forse le autorità dovrebbero escogitare altri sistemi per evitare il ripetersi degli incidenti. Qui c’è di mezzo la sicurezza pubblica. Immagino l’ansia di quanti sono chiamati ad attraversare la strada in senso trasversale rispetto all’asse viario del tunnel. Ogni volta, da quelle parti, bisogna farsi il segno della croce, perché si ha a che fare con una sorta di ruolette tra la vita e la morte. Roba da mettere i brividi di paura!