Incidente al passaggio a livello: il treno colpisce un TIR con pala eolica [Video]

Brutto incidente per un TIR negli Stati Uniti d’America. Il suo rimorchio è stato colpito violentemente da un treno, ma per fortuna non ci sono stati feriti. Riavvolgiamo però il nastro, per raccontarvi le dinamiche del crash. Il grosso camion era impegnato nel trasporto speciale dell’enorme pala di una turbina eolica. All’altezza di un passaggio a livello, nella località di Luling (Texas), il conducente non è riuscito a completare una svolta a destra, rimanendo incastrato sopra i binari.

Il video mostra il tentativo di svincolarsi, buttando giù alcune strutture fisiche perimetrali, ma l’autista del TIR non è riuscito nell’impresa di tirarsi fuori dall’impaccio. A completare il quadro, già di suo molto complesso, ci ha pensato l’arrivo di un treno, che colpisce in pieno il carico. Inevitabile il ribaltamento del grande veicolo. Per fortuna nessuna persona si è fatta male ed è un miracolo, perché poteva andare davvero male. Restano i vistosi danni cagionati alla pala eolica, al TIR e al convoglio ferroviario, ma a questi per fortuna si può rimediare. Ecco il filmato.