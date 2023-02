Incentivi wallbox e colonnine prorogati fino al 2024

Si intravede finalmente la luce sugli incentivi wallbox e colonnine: il bonus dedicato all’acquisto e all’istallazione dei punti di ricarica infatti sarà presto disponibile nel nostro paese.

Incentivi wallbox e colonnine: a quanto ammonta il contributo

L’incentivo offre un contributo economico dell’80% relativo all’acquisto e all’istallazione di wallbox e colonnine dedicate alla ricarica di veicoli elettrici. Ricordiamo che l’incentivo ha un limite economico di 1.500 euro a persone e di 8.000 euro se si tratta di un condominio.

L’intoppo

L’aiuto economico per le infrastrutture di ricarica era stato approvato dal Governo Draghi, purtroppo, però, fino ad ora è rimasto bloccato perché in attesa del decreto attuativo, nonostante il decreto prevedeva che il bonus poteva essere richiesto fino al 31 dicembre 2022. Ora però, l’attuale esecutivo hanno modificato la scadenza tramite il cosiddetto decreto Milleproroghe.

Prorogato per il 2023 e il 2024

L’incentivo risulta ora ufficialmente prorogato al biennio 2023-2024 e può contare su un fondo di 40 milioni di euro elargiti ogni anno, somma che raggiunge un totale di 120 milioni, contando anche il 2022.

In attesa della piena operatività

Purtroppo manca ancora l’ultimo step, ovvero l’approvazione del decreto attuativo e la piattaforma tramite la quale richiedere il bonus. Ma la proroga temporale del bonus è la buona notizia che tutti aspettavano. Ora le realtà specializzate in questo settore attendono che il bonus risulti pienamente operativo.

Incentivi moto elettriche

In un primo momento era previsto un intervento del Governo anche sugli incentivi relativi alle moto elettriche. L’opzione era quella di spostare 5 milioni di euro all’anno dal bonus dedicato agli scooter termici a quelle delle due ruote a zero emissioni. Nonostante le prime bozze del testo prevedevano questo cambiamento, nel testo finale non se ne trova traccia.