Sedici colonnine ultraveloci, 400 kW di potenza ciascuna, 6,4 MW totali disponibili e la possibilità di ricaricare fino a 300 km di autonomia in soli 15 minuti: sono questi i numeri record del nuovo hub di ricarica inaugurato da Electrip ad Assago, il più potente d’Italia e del Sud Europa.

L’hub di ricarica più potente del Paese

L’impianto, frutto della collaborazione tra Wren House Infrastructure e Zorlu Enerji, sorge nel Business Park di Milanofiori Nord, in una posizione strategicamente connessa con le principali arterie autostradali del Nord Italia. La scelta della location non è casuale, considerando la sua vicinanza all’A7 Milano-Genova e alle tangenziali che collegano Milano con Torino, Venezia e Bologna.

La sostenibilità è al centro del progetto, con energia proveniente al 100% da fonti rinnovabili. L’esperienza utente è stata ottimizzata grazie all’integrazione con la piattaforma Hubject, che garantisce un’interconnessione fluida tra i diversi servizi di ricarica. Le tariffe sono competitive: 0,5 euro/kW per gli iscritti Electrip e 0,6 euro/kW per i non membri, con iscrizione gratuita tramite app dedicata.

L’azienda si sta espandendo sempre di più

L’azienda sta rapidamente espandendo la propria presenza: attualmente gestisce 265 connettori in Italia e oltre 6.000 tra Europa e Turchia. Gli obiettivi futuri sono ambiziosi, con un piano di investimenti che prevede l’installazione di 360 nuovi connettori in Italia entro il 2025, di cui 240 ad alta potenza. L’impegno finanziario è considerevole: oltre 1 miliardo di euro entro il 2030, con un terzo destinato al mercato italiano.

La nuova infrastruttura rappresenta un passo significativo verso la transizione alla mobilità elettrica, come conferma Giovanni Fornaro, Country Director di Electrip Italia. L’hub non è solo un punto di ricarica, ma un vero e proprio simbolo dell’impegno dell’azienda verso un futuro della mobilità più sostenibile e accessibile.