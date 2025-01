Telepass rivoluziona il mondo della mobilità elettrica con il lancio del servizio Park&Charge, disponibile presso l’aeroporto Fiumicino a partire da dicembre 2024. Questa innovativa soluzione combina parcheggio e ricarica elettrica in un’unica tariffa, offrendo un’esperienza completamente automatizzata per gli utenti del servizio.

Telepass, come funziona a Fiumicino

Situato presso il Multipiano B, di fronte ai Terminal T1/T3, l’area dedicata comprende 74 stalli, di cui 32 riservati esclusivamente ai clienti Telepass. Le colonnine di ricarica, in corrente alternata da 22 kW e dotate di cavi integrati, rappresentano una soluzione ideale per soste di medio-lunga durata. L’intero processo, dalla sosta alla ricarica, è automatizzato grazie al riconoscimento della targa e al dispositivo On Board Unit (OBU) di Telepass.

Il servizio adotta una tariffa dinamica e onnicomprensiva, che include sia il parcheggio sia la ricarica elettrica, senza costi aggiuntivi per l’energia consumata. Non sono previsti limiti di tempo per la sosta: una volta completata la ricarica al 100%, il veicolo può rimanere parcheggiato senza incorrere in penali.

Frutto della collaborazione tra Telepass, ADR Mobility e Parkit, Park&Charge è prenotabile online sul sito di ADR. Questo progetto rappresenta il primo passo verso la creazione di Smart Hub, spazi multifunzionali dove gli utenti possono accedere a diversi servizi attraverso un sistema completamente automatizzato.

Per la mobilità sostenibile

Secondo Aldo Agostinelli, Chief Consumer Sales & Marketing Officer di Telepass, l’obiettivo è quello di ottimizzare il tempo degli automobilisti, semplificando la loro esperienza. Marilena Blasi, Chief Commercial Officer di Aeroporti di Roma, sottolinea invece il ruolo di ADR Mobility come piattaforma di innovazione, pronta a replicare queste soluzioni in altre infrastrutture ad alto traffico.

Questo modello, che coniuga mobilità sostenibile e innovazione tecnologica, è destinato a essere esportato in altre location strategiche, come stazioni intermodali e aeroporti italiani. Park&Charge si pone così come punto di riferimento per il futuro della mobilità sostenibile, migliorando l’esperienza degli utenti e promuovendo soluzioni ecologiche per la ricarica dei veicoli elettrici.