In vendita una Porsche 919 Hybrid che non si può guidare. Ecco perché

La Porsche 919 Hybrid ha avuto una carriera sportiva davvero notevole, poiché come vettura da corsa LMP1 ha collezionato 17 vittorie e numerosi riconoscimenti durante il suo periodo passato sotto ai riflettori. L’auto è stata ritirata alcuni anni fa, ma un esemplare di questa famiglia sarà messo all’asta il mese prossimo.

Tuttavia, c’è un enorme avvertimento in quanto questo particolare modello è una showcar e non una vettura da competizione. Essendo offerto dalla casa d’aste RM Sotheby’s, il modello in questione fa parte di una delle 13 showcar costruite da Porsche nel 2014 per scopi promozionali. Di conseguenza, è semplicemente un modello in scala 1:1 che non si può guidare.

Solo per bellezza

Nonostante tutto, questo modello è estremamente realistico poiché è stato creato utilizzando gli stessi dati CAD dell’auto da corsa. Detto ciò, non sorprende che il veicolo si mostri con una livrea simile alla Porsche 919 Hybrid che ha vinto la 24 Ore di Le Mans nel 2015.

Questo livello di attenzione ai dettagli era necessario poiché i modelli in scala venivano utilizzati per: eventi promozionali, occasione di gare, saloni automobilistici e Porsche Experience Center. Naturalmente, un’ispezione più ravvicinata rivelerà che questo non è un affare per chi cerca un’auto da pista, in quanto presenta prese d’aria chiuse. Il modello manca anche del motore ed è essenzialmente un guscio in fibra di vetro montato su un telaio in acciaio.

All’asta

RM Sotheby’s sottolinea che l’asta è un’opportunità unica per qualsiasi museo o collezionista per aggiungere un pezzo incredibile che rappresenta il travolgente successo di Porsche nelle moderne corse di auto sportive, alla loro collezione. Vale la pena ricordare che Porsche Asia Pacific ha messo all’asta uno dei modelli in scala per beneficenza nel 2015.

Il prezzo di questo esemplare da esposizione non è stato ancora comunicato, ma non sarà certamente a buon mercato.