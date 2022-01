In Francia le pubblicità di auto dovranno essere più “sostenibili”

Svolta ecosostenibile in Francia per quanto riguarda gli spot pubblicitari legati al settore auto. Il Governo transalpino sta infatti studiando nuove leggi che hanno come obiettivo quello di indirizzare i cittadini verso acquisti più responsabili nei confronti dell’ambiente.

Pubblicità più sostenibili dal 1 marzo

L’ultimo provvedimento in ordine di tempo varato da Parigi riguarda appunto le pubblicità auto che dal 1° marzo 2022 dovranno diventare più “sostenibili”. L’emittente France 24 ha infatti diffuso la notizia che la legge in questione obbligherà i produttori di auto a divulgare nelle loro pubblicità – trasmesse in televisione, radio, stampa e online – messaggi specifici che spingano gli ascoltatori a utilizzare il meno possibile i veicoli a quattro ruote.

Riferimento a mezzi di trasporto alternativi

Entrando nel dettaglio, scopriamo che le Case automobilistiche dovranno far riferimento a mezzi di trasporto alternativi, come ad esempio il car sharing o il trasporto pubblico, oppure in alternativa potranno suggerire di utilizzare la bicicletta o camminare a piedi per percorrere brevi tragitti. Come se non bastasse tutte le pubblicità “visive” dovranno includere lo slogan #SeDéplacerMoinsPolluer (che tradotto vuol dire “in movimento con meno inquinamento”). Chi non rispetterà l’obbligo potrà essere sanzionato con un’ammenda economica fino a 50 mila euro per ogni spot mostrato.

Nessun distinguo tra termiche ed elettriche

La notizia ha ovviamente scatenato polemiche e perplessità disparate: ad esempio il CEO della divisione francese di Hyundai, Lionel French Keogh, ha fatto notare come la legge non fa un distinguo tra i modelli elettrici e quelli termici, mettendoli a conti fatti sul medesimo piano. Ricordiamo infine che a partire dal 2028, i vari Costruttori d’auto non potranno pubblicizzare in Francia tutti i modelli che emettono più di 123 grammi di CO2 al km.