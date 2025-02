“Non si può fermare il progresso, ma si può preservare la tradizione”. Una massima che si sposa perfettamente con l’ultima decisione di Stellantis, che ha scelto di riportare in vita il leggendario motore 5.7-litri HEMI V8, questa volta con produzione interamente americana. Il colosso automobilistico ha individuato il Dundee Engine Plant, situato in Michigan, come nuova sede per la produzione di questo iconico propulsore, segnando un cambio di rotta rispetto ai più moderni motori HURRICANE I6 che avevano preso il suo posto.

Motore V8 HEMI, andrà avanti

Questa mossa rappresenta una svolta significativa nella strategia aziendale, segnando il ritorno della produzione di V8 sul suolo americano dopo quasi 16 anni. La produzione, precedentemente localizzata a Saltillo, in Messico, sarà trasferita nel modernizzato stabilimento di Dundee, situato strategicamente vicino agli impianti dove vengono assemblati il Ram 1500 e il Dodge Durango.

Il ritorno del HEMI V8 è previsto per il 2026, quando sarà nuovamente disponibile come opzione entry-level per il Ram 1500. Inoltre, gli appassionati del marchio Mopar potranno attendersi edizioni speciali, progettate per celebrare questo atteso ritorno alle origini.

La produzione è programmata al terzo trimestre 2025

Il Dundee Engine Plant non è nuovo ai cambiamenti: negli ultimi anni ha beneficiato di investimenti significativi per la modernizzazione della produzione. Tra questi, 119 milioni di dollari nel 2019 per i motori Pentastar V6 e altri 99 milioni nel 2022 per un innovativo motore turbo I-4 da 1.6 litri destinato ai veicoli ibridi.

Nonostante la priorità di Stellantis rimanga l’elettrificazione, il ritorno del V8 sottolinea la volontà di mantenere un’offerta diversificata. Il HEMI V8 sarà un’opzione esclusiva per modelli specificamente progettati per accoglierlo, escludendo veicoli come il Dodge Charger o il Jeep Grand Cherokee, che si orienteranno verso soluzioni più moderne.

La produzione del nuovo motore è programmata per iniziare nel terzo trimestre del 2025, evidenziando l’equilibrio tra innovazione e tradizione nella strategia di Stellantis. Questa decisione non solo rafforza il legame con il mercato americano, ma conferma anche l’impegno del gruppo nel soddisfare le diverse esigenze della propria clientela.