Tra 2.500 e 3.000 euro in più per un’auto nuova, 25,2 miliardi di importazioni USA e fino al 15% di calo degli utili per le case automobilistiche. Questi sono i numeri preoccupanti evidenziati dall’analisi di Federcarrozzieri sugli effetti dei dazi imposti dall’amministrazione Trump, che rischiano di scatenare una vera e propria tempesta perfetta sul mercato automotive italiano ed europeo.

I rischi per i dazi americani

Le conseguenze della politica commerciale statunitense si propagano lungo tutta la filiera. Il Messico, considerato un hub produttivo strategico per il mercato USA, vede a rischio le esportazioni di giganti come Volkswagen e Stellantis, che rispettivamente generano il 44% e il 40% delle loro vendite americane grazie agli stabilimenti messicani. Con la prospettiva di una contrazione degli utili tra il 5% e il 15%, i costruttori stanno già iniziando a ritoccare al rialzo i prezzi auto.

Ma il problema non si limita al settore automobilistico. Il Codacons avverte del pericolo di contro-dazi europei, che potrebbero causare rincari diffusi per i consumatori italiani. Settori come l’agroalimentare (1,4 miliardi di import dagli USA), l’elettronica (1,41 miliardi) e il farmaceutico (4,3 miliardi) rischiano di subire aumenti significativi, colpendo trasversalmente l’economia.

Anche la Germania e la sua crisi spaventano

A complicare ulteriormente il quadro è la crisi economica tedesca. Secondo la CGIA di Mestre, il rallentamento della locomotiva europea potrebbe avere un impatto ancora più pesante rispetto ai dazi americani, data l’importanza della Germania nella produzione automobilistica continentale.

In questo contesto di incertezza, l’industria automotive si trova ad affrontare sfide complesse e interconnesse: dalla guerra commerciale alla transizione ecologica, passando per il rallentamento economico della Germania. Una combinazione di fattori che potrebbe trasformare radicalmente gli equilibri del mercato e le scelte dei consumatori.