Il ritorno della mitica DeLorean DMC-12, ma è elettrica

Electrogenic, l’azienda di fama internazionale che si occupa di tecnologia EV, ha rivelato l’ultimo modello che ha convertito alla trazione elettrica pulita e senza sforzo: l’iconica DeLorean DMC-12. La società di Oxford, nel Regno Unito, ha sviluppato un kit di conversione EV “plug and play” facile da installare per il celebre modello, protagonista della serie “Ritorno al Futuro“. Il pacchetto “drop-in”, sviluppato in modo esaustivo, è ora disponibile attraverso la rete globale di installatori accuratamente controllati di Electrogenic, che comprende numerosi partner negli Stati Uniti. Il pacchetto di conversione DeLorean EV, interamente reversibile, utilizza la tecnologia proprietaria di Electrogenic, leader di mercato, per rivoluzionare la DMC-12, trasformando l’esperienza di guida con prestazioni elettriche fluide e senza sforzo.

L’entusiasmo di Electrogenic

Steve Drummond, CEO di Electrogenic, ha dichiarato: “Da quando abbiamo fondato Electrogenic nel 2018, abbiamo riscontrato un grande interesse da parte di tutto il mondo per la prospettiva di una conversione EV della DeLorean. Con il suo design fantascientifico – che a distanza di 40 anni lascia ancora a bocca aperta – e il suo motore poco convincente, è davvero la candidata perfetta per la conversione a trazione elettrica. Siamo ora lieti di rivelare al mondo il nostro pacchetto di conversione “plug and play”. Sviluppato interamente all’interno dell’azienda utilizzando la nostra tecnologia proprietaria, conferisce alla DMC-12 le prestazioni sportive che la sua forma futuristica ha sempre meritato“.

La conversione della DeLorean

I team di ingegneri, programmatori e costruttori di Electrogenic ha progettato con cura una soluzione di propulsione elettrica da inserire nell’architettura esistente della DeLorean, utilizzando la modellazione CAD e un imballaggio intelligente per massimizzare lo spazio disponibile. Progettata fin dall’inizio per essere semplice da installare, la conversione DeLorean “plug-and-play” è caratterizzata da batterie nuove di zecca di tipo OEM da 43 kWh montate al posto del serbatoio del carburante sotto il bagagliaio anteriore e sopra il motore nella parte posteriore. Il progetto utilizza il sistema di imballaggio delle batterie ultra-efficiente di proprietà dell’azienda per offrire una densità energetica senza pari. Come per tutte le conversioni Electrogenic, la struttura originale dell’auto è stata interamente preservata; nulla è stato tagliato e tutte le modifiche sono completamente reversibili.

Le batterie alimentano un motore che eroga 160kW di potenza e 310Nm di coppia abbinato a un cambio a rapporto fisso e a un transaxle, fornendo 3.200Nm alle ruote posteriori. La conversione può essere applicata sia alla DMC-12 manuale che a quello automatica. Grazie alla maggiore potenza e alla coppia istantanea, la DMC-12 elettrificata – che pesa solo 40 kg in più rispetto alla versione ICE originale – si trasforma da GT in auto sportiva. Il nuovo propulsore dimezza il tempo di percorrenza da 0 a 100 km/h; l’auto originale con motore V6 da 130 CV completava il benchmark di accelerazione in poco più di 10 secondi, mentre la versione EV ne impiega appena 5. Con ampie riserve di potenza istantanea a qualsiasi velocità, la DMC-12 offre prestazioni ben calibrate e soddisfacentemente muscolari. La frenata rigenerativa, che può essere regolata in base alle preferenze del proprietario, aiuta a tenere sotto controllo le nuove prestazioni.

150 miglia di autonomia

Gli ingegneri di Electrogenic hanno anche reso configurabile l’esperienza di guida con una serie di profili di guida selezionabili per adattarsi a diversi scenari, da una modalità “Eco” per migliorare l’autonomia a un’impostazione “Sport” per le massime prestazioni. Il kit DMC-12 è dotato anche di launch control, una novità assoluta per una conversione elettrogena, per darvi un vantaggio nei gran premi al semaforo. La conversione offre oltre 150 miglia di autonomia nella guida reale e la ricarica rapida CCS in un’ora. Il primo cliente DMC-12 è dotato di una serie di funzioni personalizzate, tra cui Apple Car Play, aria condizionata potenziata e un cruscotto virtuale personalizzato che visualizza le modalità di guida, l’utilizzo della batteria e lo stato di carica.