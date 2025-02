Nel mercato automobilistico, ogni nuova sfida rappresenta un’opportunità di rinascita. Lo sa bene Lancia, che sta vivendo una vera e propria resurrezione sotto la guida del CEO Luca Napolitano, grazie a un piano decennale che nel 2024 sta già mostrando i suoi primi risultati.

Lancia: già 10.000 ordini per la Ypsilon

La storica casa automobilistica italiana sta centrando gli obiettivi prefissati con il lancio della nuova Ypsilon, che ha raccolto 10.000 ordini nella seconda metà dell’anno, conquistando clienti provenienti da marchi prestigiosi come Audi e Mini. Il successo non si ferma qui: il brand ha fatto un trionfale ritorno al Motor Show di Bruxelles, dove ha presentato la sorprendente HF Rally 4, segnando il suo rientro nel mondo dei rally.

L’agenda dei prossimi anni è ricca di novità entusiasmanti. Nel 2025 debutterà la Ypsilon HF, una versione sportiva da 280 cavalli, mentre il 2026 vedrà l’arrivo della nuova Gamma, una sportback che promette un’autonomia elettrica superiore ai 700 km. Non mancherà il ritorno della leggendaria Delta, attualmente in fase di sviluppo.

Espansione sui mercati esteri

La strategia di espansione internazionale sta procedendo con successo: mercati esteri strategici come Spagna, Francia, Olanda e Belgio hanno già accolto il ritorno di Lancia, che punta su un approccio basato sulla qualità e sulla presenza capillare sul territorio.

Il rilancio del marchio si sviluppa in sinergia con Alfa Romeo e DS, con l’obiettivo di rafforzare il segmento premium europeo. La filosofia è chiara: non puntare a coprire tutti i segmenti, ma eccellere in quelli selezionati, seguendo una strategia mirata e consapevole che sta già dando risultati promettenti.