JCB, azienda britannica di punta nel settore delle macchine movimento terra, ha raggiunto un importante traguardo tecnologico con l’approvazione del suo innovativo motore a idrogeno per l’utilizzo commerciale in gran parte dei Paesi europei. Questo risultato rappresenta un passo cruciale verso soluzioni a zero emissioni nei settori delle costruzioni e dell’agricoltura.

Il nuovo motore a idrogeno, sviluppato con un investimento di 100 milioni di sterline e grazie al lavoro di 150 ingegneri, è il primo del suo genere progettato specificamente per le macchine movimento terra. La certificazione da parte di 11 autorità europee, tra cui Paesi Bassi, Regno Unito, Germania e Francia, ne consente la commercializzazione in questi mercati, con l’Italia e altri Paesi che seguiranno entro il 2025.

Anthony Bamford, Presidente di JCB, ha dichiarato: “L’approvazione del motore a idrogeno segna un nuovo capitolo per JCB e per l’intero settore. Questo propulsore rappresenta una reale alternativa a zero emissioni, dimostrando che la tecnologia a idrogeno è pronta per un’implementazione su larga scala.”

Il motore ha già superato con successo i test sul campo, essendo stato installato su escavatori retrocaricati, carrelli telescopici Loadall e gruppi elettrogeni. Sono stati prodotti oltre 130 motori a idrogeno a fini sperimentali, dimostrando l’efficacia della tecnologia a idrogeno nei cantieri e nelle operazioni agricole. La prima certificazione ufficiale è stata concessa dall’RDW, l’autorità per i veicoli olandese, seguita da altre autorità europee.

Questa innovazione potrebbe rivoluzionare non solo l’industria delle costruzioni, ma anche l’agricoltura, settori notoriamente difficili da decarbonizzare. L’idrogeno si conferma una valida alternativa ai combustibili fossili, grazie alla sua capacità di alimentare macchinari pesanti senza emissioni di CO2.

Con il supporto delle autorità di certificazione e un continuo sviluppo tecnologico, JCB si afferma come pioniere nella transizione verso soluzioni sostenibili per i settori industriali. L’azienda punta a espandere ulteriormente l’adozione del motore a idrogeno, ridefinendo gli standard di sostenibilità e innovazione.