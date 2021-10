Il mistero delle Porsche 928 abbandonate in un campo [Video]

Un campo pieno di Porsche 928 abbondonate è stato rinvenuto in California. Ci sono almeno 13 esemplari del modello, lasciati al loro destino. La notizia non metterà di buon umore gli appassionati d’auto, ma non è la prima volta che si verifica un ritrovamento del genere. Il video in coda all’articolo sta a confermarlo.

Ricordiamo che la Porsche 928, prodotta dal 1977 al 1995, nelle intenzioni del management doveva prendere il posto della 911, ma l’obiettivo non fu centrato. Da un po’ di tempo a questa parte i collezionisti hanno iniziato a cercarla e ad apprezzarne le doti, dopo anni di oblio.

Ci si chiede quali possano essere le ragioni di un simile abbandono. Pare che il proprietario di questa raccolta, nonostante il disinteresse personale, non voglia neppure disfarsene, per accontentare magari qualche appassionato desideroso di comprare le sue auto e di rimetterle a posto.