Elvia98 è il nome di un’innovativa soluzione per la sicurezza stradale, ideata dall’imprenditore veronese Angiolino Marangoni. Questo dispositivo, brevettato a livello europeo nel 2017, è stato progettato per migliorare la protezione dei pedoni e ha già trovato applicazione pratica su alcuni scuolabus nei Comuni di Vigasio e San Martino Buon Albergo, nella provincia di Verona.

Kit salvapedoni, come funziona

Il cuore del progetto risiede nei suoi dispositivi luminosi, pensati per comunicare chiaramente le intenzioni del conducente. Due luci, una posteriore e una anteriore, vengono installate sotto le targhe del veicolo. La luce posteriore segnala “Ostacoli pericolo” in verde durante una frenata, mentre quella anteriore lampeggia con la scritta “Salvavita pedone”, indicando che il veicolo si sta fermando. Questo sistema consente ai pedoni di interpretare rapidamente le intenzioni dell’automobilista, riducendo i rischi durante l’attraversamento della strada.

Un vuoto normativo da colmare

Nonostante l’efficacia dimostrata del kit salvapedoni, Marangoni lamenta l’assenza di risposte da parte delle istituzioni. «Il mio obiettivo è quello di sanare un vuoto normativo», afferma l’inventore, che ha scritto a figure politiche di rilievo come Salvini e Mattarella, senza ottenere riscontri. L’assenza di un riconoscimento ufficiale o di un’omologazione per Elvia98 evidenzia, secondo Marangoni, una mancanza di attenzione alla protezione dei pedoni. Nel nuovo Codice della strada, ad esempio, sono stati introdotti dispositivi come l’alcolock, ma nulla che affronti direttamente la questione della sicurezza per chi attraversa la strada.

Un problema urgente

Secondo l’ultimo report Asaps-Sapidata, solo in Italia, nel 2024, sono stati investiti e uccisi 475 pedoni, un aumento del 7,9% rispetto all’anno precedente. «Basterebbe così poco per proteggerli dalle auto», sottolinea Marangoni, che mira ora a sensibilizzare le nuove generazioni portando la sua innovazione sicurezza nelle scuole.

Con oltre trenta brevetti all’attivo, molti dei quali legati alla sicurezza stradale, Marangoni continua a distinguersi per il suo impegno nel salvare vite. Il kit salvapedoni rappresenta un ulteriore passo avanti nella sua missione, ma resta da vedere se le istituzioni accoglieranno il suo appello per una maggiore protezione dei pedoni.