Il film Race for Glory – Audi vs Lancia arriverà nelle sale italiane dal 14 marzo

Dopo essere stato lanciato negli Stati Uniti e in Canada a dicembre e successivamente in Francia a febbraio, “Race for Glory – Audi vs Lancia” arriverà nelle sale italiane a partire da giovedì 14 marzo, distribuito da Medusa. Il film narra la storia del Team Lancia, guidato da Cesare Fiorio e dal pilota tedesco Walter Röhrl, a bordo dell’iconica Lancia Rally 037. Questa vettura ha conquistato il Campionato del Mondo Rally del 1983, segnando l’ultima vittoria di una trazione posteriore contro avversari già equipaggiati con trazione integrale.

Arriva finalmente al cinema in Italia il film Race for Glory – Audi vs Lancia

Il cast del film vede la partecipazione di Riccardo Scamarcio, Volker Bruch e Daniel Brühl come protagonisti principali, mentre tra gli altri attori figurano Katie Clarkson-Hill, Esther Garrel, Giorgio Montanini, Gianmaria Martini e Haley Bennett. “Race for Glory – Audi vs. Lancia” è stato diretto da Stefano Mordini e scritto da Filippo Bologna, Stefano Mordini e Riccardo Scamarcio.

Lancia Rally 037 è basata sulla Beta Montecarlo e incarna appieno lo spirito del marchio, caratterizzato da forme geometriche audaci unite a un design elegante e distintivo. Questa combinazione dà vita a un’auto sempre pronta a superare ogni sfida. La sua presentazione ufficiale avvenne al Salone di Torino del 1982 con la versione stradale, di cui furono prodotti 200 esemplari in preparazione al suo ingresso nel mondo dei rally.

La Lancia Rally 037 rappresenta una vera sportiva pura, simboleggiando la storica vittoria di Davide contro Golia. Non è casuale che, 40 anni dopo, rimanga l’ultima vettura a due ruote motrici ad aver conquistato il Campionato del Mondo Rally. Questo successo leggendario ha elevato il modello al rango delle auto immortali, ottenuto attraverso la conquista di avversarie più potenti, soprattutto quelle dotate di trazione integrale.

“Siamo estremamente orgogliosi che il film Race for Glory – Audi vs Lancia celebri la vittoria della Lancia Rally 037 nel Campionato Mondiale Rally del 1983, un evento che ha dato vita a una delle sfide più memorabili dello sport, catturando l’entusiasmo dei fan in tutto il mondo e diventando una pietra miliare nella storia sportiva di Lancia. Questa impresa ha segnato l’inizio di un’epoca d’oro per Lancia, che ancora oggi rimane il marchio con il maggior numero di vittorie nel mondo dei rally”, ha dichiarato Luca Napolitano, CEO del marchio Lancia.

“Sono entusiasta di celebrare la storia della Squadra Corse Lancia, un team potente composto da piloti, ingegneri e progettisti che, insieme a me, hanno realizzato imprese epiche con una passione incredibile, ottenendo negli anni successi indimenticabili: 15 Campionati del Mondo Rally, tre Campionati del Mondo Costruttori Endurance, una 1000 Miglia, due Targa Florio e una Carrera Panamericana. Oggi è ancora più significativo celebrare questa storia, specialmente nell’anno in cui il marchio riparte, grazie a Stellantis”, ha dichiarato Cesare Fiorio.