I dati delle auto più rubate in Italia nel 2022

L’analisi è stata condotta dall’Osservatorio di LoJack, società americana specializzata nei servizi telematici e nel recupero dei veicoli rubati. Rispetto al 2021 la quantità dei furti di auto è cresciuta del 4%, che significa un riavvicinamento ai dati che si registravano nel periodo pre pandemico. Ecco il motivo e le classifiche sui Brand e i modelli più colpiti ma anche quelli più recuperati. Preoccupa “l’interesse” dei ladri verso le automobili ibride ed elettriche.

I SUV “piacciono”

Secondo quanto espresso dal report di LoJack sui dati del 2022, la percentuale dei SUV sul totale dei veicoli rubati ha raggiunto il 47%, contro il 33% di tre anni fa. Si tratta di una statistica molto influenzata dalla quantità di SUV presente nel parco circolante italiano e di riflesso dalle preferenze degli italiani per questo “genere di carrozzieria”, cresciuto negli ultimi anni. Tra i motivi dell’innalzamento del numero dei furti c’è senza dubbio un controllo meno assiduo delle Forze dell’Ordine, che invece erano più impegnate nel pattugliamento del territorio durante il periodo pandemico.

Sono cinque le regioni più colpite

Sono cinque le regioni in cui il furto d’auto si conferma come fenomeno assiduo. Nove furti su dieci si verificano soltanto in cinque regioni: prima tra tutte c’è la Campania con un dato del 33% del totale, poi il Lazio al 24%, la Puglia al 21%, la Lombardia al 12% e la Sicilia al 2%. L’analisi fatta dall’Osservatorio di LoJack si è concentrata anche su alcune aree geografiche del Paese in cui il fenomeno del furto di auto è più strutturato. Così, si scoprono diversi modi di rubare l’auto e diversi modi di “trattare” l’auto dopo averla rubata. Vi riportiamo degli esempi: al Centro-Nord, in particolare a Roma e Milano, i SUV sono le auto preferite dai ladri. Una volta sottratte illegalmente ai proprietari vengono rivendute in Italia o nei Paesi dell’Europa dell’Est. In questo caso i ladri usano strumenti hi-tech come la clonazione della chiave, senza effrazione e in pochi secondi. In Campania le auto più rubate sono invece le city car e le utilitarie; i ladri adottano il sistema del “cavallo di ritorno”, ovvero i veicoli vengono restituiti al proprietario dietro pagamento di un riscatto. In Puglia il furto di auto incrementa invece il mercato nero dei pezzi di ricambio: i mezzi rubati vengono “spogliati”, ricavandone quanto richiesto e molto spesso se la vettura non viene ritrovata entro le 12 ore dal furto, le speranze di trovarla “intatta” svaniscono.

Brutte notizie per le auto ibride ed elettriche

La dichiarazione di Sandro Biagianti, Direttore Sicurezza LoJack, attenziona un nuovo fenomeno: “il 2022 ha segnato un vero e proprio ritorno alla normalità anche nella nostra lotta contro i furti di auto. Come emerge anche dai dati del nostro Osservatorio, questo business criminale ha oggi ripreso vitalità e il particolare focus sui SUV conferma anche la capacità delle organizzazioni criminali di seguire le evoluzioni del mercato e sfruttare al meglio la connettività dei mezzi anche per sottrarli in pochi secondi, senza lasciare tracce. Lo scorso anno, grazie alla nostra tecnologia e all’intervento sul campo del nostro team al fianco delle Forze dell’Ordine abbiamo contribuito concretamente al recupero di circa 2.250 veicoli per un valore complessivo di oltre 106 milioni di euro. Tra le novità registrate lo scorso anno anche la crescita dei furti di vetture ibride ed elettriche, spesso sottratte per ‘recuperare’ e rivendere sui mercati paralleli i pacchi batteria, i cui costi incidono in modo significativo sul valore della vettura.”

Classifica delle 5 auto più rubate in Italia nel 2022

Fiat Panda Toyota RAV4 Fiat 500 Fiat 500X Jeep Compass

Classifica delle 5 auto più recuperate (%)

Fiat Panda (11%) Toyota RAV4 (4%) Fiat 500 (3%) Lancia Ypsilon (2%) Jeep Renegade (2%)

Classifica dei 5 Marchi più recuperati (%)