Hyundai Tucson N: nuove indiscrezioni sulla versione sportiva

La gamma della nuova Hyundai Tucson potrebbe essere presto ampliata all’inedita versione in chiave sportiva, commercializzata come Tucson N. Stando alle indiscrezioni, dovrebbe essere accreditata della potenza di 340 CV, sufficienti per consentire alla SUV compatta sudcoreana di accelerare da 0 a 100 km/h in meno di sei secondi.

2.5 T-GDi o 2.0 PHEV?

Dotata anche di trazione integrale AWD e cambio automatico a doppia frizione 8DCT ad otto rapporti, la nuova Hyundai Tucson N potrebbe essere equipaggiata con il motore a benzina 2.5 T-GDi, oppure con il propulsore a benzina 2.0 T-GDi abbinato all’unità elettrica dedicata secondo lo schema della tecnologia PHEV a propulsione ibrida Plug-In.

Più potente della diretta concorrenza

La nuova Hyundai Tucson N andrà a competere direttamente con le Cupra Ateca da 300 CV e Volkswagen Tiguan R da 320 CV di potenza, nonché con le sportive SUV compatte premium BMW X2 M35i e Mercedes-AMG GLA35 entrambe da 306 CV di potenza. La vettura seguirà le varie i20 N, i30 N e Kona N già introdotte dalla divisione sportiva del costruttore sudcoreano, ma potrebbe essere affiancata dalla berlina media Elantra N con il motore a benzina 2.0 T-GDi da 280 CV, nonché dalla SUV di piccole dimensioni Bayon N con il propulsore 1.6 T-GDi da 204 CV di potenza.