Hyundai STARIA, l’innovativo VAN multifunzione, sbarca in Italia nella sua nuovissima versione Full-Hybrid, progettata per soddisfare al meglio le necessità sia dei professionisti che delle famiglie numerose. Il design esclusivo, ispirato a una filosofia “inside-out” che valorizza funzionalità e spazio interno, si unisce a una tecnologia di bordo all’avanguardia. Con la motorizzazione Full-Hybrid, STARIA diventa il primo veicolo nella sua categoria a offrire una combinazione di motore a combustione e propulsione elettrica, raggiungendo un totale di 225 CV di potenza per una guida fluida ed efficiente.

La tecnologia Full-Hybrid combina un motore turbo benzina 1.6 T-GDI da 160 CV con un motore elettrico da 54 kW, erogando una coppia complessiva di 367 Nm. Questa configurazione è supportata da una trasmissione automatica a sei rapporti che offre una guida comoda e scorrevole, perfetta per il traffico urbano e i lunghi viaggi.

Dal punto di vista estetico, STARIA mantiene un profilo aerodinamico e futuristico, caratterizzato da una linea di cintura ribassata e grandi finestrini panoramici, che creano un’ampia percezione dello spazio e migliorano la visibilità. Il frontale distintivo è reso unico da una fascia luminosa orizzontale, mentre il retro presenta fanali verticali a effetto “Parametric Pixel” e un ampio finestrino, per un look inconfondibile.

Gli interni di STARIA sono pensati per il massimo comfort, con ampi spazi per oggetti personali e un quadro strumenti digitale da 10,25 pollici. Il sistema di infotainment touchscreen offre connettività Apple CarPlay e Android Auto, oltre a numerosi servizi digitali. L’allestimento Wagon, con 9 posti, è disponibile da €52.100, mentre la versione Luxury, con sedili in pelle Nappa e dettagli di design esclusivi, è disponibile da €64.000.

Per chi cerca un’opzione di acquisto flessibile, Hyundai offre piani finanziari vantaggiosi, tra cui leasing e rate mensili con rottamazione. Con la sicurezza avanzata della tecnologia Hyundai SmartSense, STARIA Full-Hybrid rappresenta la scelta ideale per chi desidera un veicolo sicuro, elegante e adatto a tutte le esigenze.