Hyundai Seven: primi render ufficiali del nuovo SUV elettrico

La nuova lineup (o, per meglio dire: “famiglia”, perché si tratta di una gamma ad hoc) Ioniq è da diversi mesi al centro dei programmi di evoluzione strategica da parte di Hyundai: con questo nome, lanciato nell’autunno 2020, il “colosso” coreano – quinto “big player” a livello mondiale – identifica una produzione rivolta interamente all’alimentazione elettrica, accomunata dalla medesima “base di partenza” – la piattaforma modulare progettata specificamente per adottare gruppi di propulsione a zero emissioni allo scarico – e provvista di tecnologie di ausilio attivo alla guida di ultima generazione.

Il modello di esordio è stato Ioniq 5, vettura con cui Hyundai ha aperto la strada al proprio nuovo “sub-brand” per la e-mobility hi-tech. Sotto i riflettori è poi stata messa la berlina Ioniq 6, da realizzare sulla base della interessante concept Prophecy.

Il terzo step, oggetto di una recentissima anticipazione (settembre 2021) è Hyundai Seven, protagonista di un “pre-reveal” che attraverso una prima galleria di immagini ne ufficializza alcuni dettagli, in attesa della presentazione ufficiale fissata per il 17 novembre 2021, in occasione dell’AutoMobility di Los Angeles. Manca dunque il prefisso “Ioniq”, tuttavia le caratteristiche-chiave sono quelle della nuova gamma di sub-brand a zero emissioni.

Arriverà nel 2024: ecco i dettagli di stile

La timeline di arrivo del nuovo modello sul mercato sarà con tutta probabilità resa nota in sede di “vernissage”: è ragionevole ipotizzare che Hyundai Seven farà il proprio debutto commerciale nel 2024. La configurazione del corpo vettura – e dunque il segmento di appartenenza della imminente novità – viene tuttavia confermata: si tratta di un SUV di dimensioni medio-grandi, e dalle linee “Funzionali”, indica una nota firmata dalla stessa Hyundai, “Che osa allontanarsi dalla tradizione dei motori a combustione interna”.

L’impostazione estetica sarà in effetti una delle caratteristiche-chiave di modello: a definire lo stile di Hyundai Seven, illustra il top management del marchio coreano, concorrerà anche il modulo luminoso “Parametric Pixels”, che già equipaggia Ioniq 5 ed assume un ruolo di identità distintiva nel design della nuova famiglia elettrica. Le prime immagini permettono di osservarne uno sviluppo più esteso (la tecnologia “Parametric Pixels” dovrebbe “dominare” a tutta larghezza il frontale del veicolo), insieme al ricorso ad ulteriori elementi luminosi sui due lati del paraurti. È chiaro che queste inedite soluzioni potrebbero aprire i programmi di evoluzione tecnologica Hyundai ad un più ampio plateau di servizi per il conducente, e gli altri utenti, in funzione alle varie situazioni di guida.

Un ambiente lounge, premium e sostenibile

All’interno, le caratteristiche dell’abitacolo rivelano – per quanto è possibile intravvedere, ed in base alle prime indicazioni ufficiali – un ambiente di livello superiore e particolarmente ampio (“In grado di approfondire l’innovazione degli spazi che Hyundai ha già mostrato con Ioniq 5”), “voce” quest’ultima che riflette gli atout tecnologici della piattaforma modulare E-GMP che permette un elevato grado di abitabilità ed un’ampia modularità di impiego. Parallela all’evoluzione “green” adottata dal Gruppo coreano è la soluzione dei rivestimenti e delle finiture realizzati con materiali sostenibili.

I dati tecnici (dimensioni esterne, equipaggiamenti digitali, motore elettrico, capacità delle batterie, potenza massima, autonomia e possibilità di ricarica) saranno diffusi in forma ufficiale nell’anteprima di Los Angeles, che si terrà mercoledì 17 novembre 2021 alle 9,55 (ora locale; le 17,55 in Italia). Hyundai Seven resterà in esposizione ad AutoMobility per tutta la durata dell’evento, dal 19 al 28 novembre.