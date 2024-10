Durante l’N Day 2024, evento annuale dedicato alle tecnologie di punta della divisione ad alte prestazioni di Hyundai, è stato presentato RN24, un avveniristico “Rolling Lab” che mostra la visione del brand per l’evoluzione futura dei veicoli elettrici sportivi. L’N Day, per Hyundai, è una celebrazione della passione per l’innovazione e delle tecnologie sviluppate, anche grazie al contributo del motorsport, per migliorare le performance su strada e in pista. L’evento ruota attorno a tre principi fondamentali del brand Hyundai N: Corner Rascal, Racetrack Capability e Everyday Sportscar, valori che si riflettono nella creazione di veicoli elettrici orientati al divertimento di guida.

Manfred Harrer, vicepresidente e responsabile dello sviluppo della tecnologia delle prestazioni, ha descritto Hyundai N come simbolo di dedizione per l’evoluzione dell’elettrico sportivo. In questo contesto, RN24 rappresenta un passo importante, colmando il divario tra i modelli N di produzione e la tecnologia delle competizioni.

RN24 è l’ultimo di una serie di veicoli sperimentali noti come “Rolling Lab”, che partono dall’iconica serie RM (Racing Midship) e si propongono come banco di prova per le innovazioni più avanzate. Dopo i successi di modelli come RN22e e Hyundai N Vision 74, RN24 introduce un design ancora più agile, grazie al powertrain derivato dall’IONIQ 5 N da 650 CV, e un telaio compatto ispirato al rally, che risponde alla visione di Hyundai di un’elettrificazione potente ma leggera.

Hyundai RN24, DNA rallistico

RN24 presenta caratteristiche che elevano l’esperienza di guida. La configurazione delle sospensioni, ispirata al World Rally Championship (WRC), e il sistema di controllo avanzato permettono al conducente di adattare la potenza e la risposta dell’auto per ogni situazione. Attraverso il “WRC Powertrain Drive Control Logic”, l’output di potenza e la frenata rigenerativa sono regolabili direttamente dai comandi sul volante, offrendo un livello di precisione unico.

Per garantire la massima efficienza e affidabilità, Hyundai ha modificato il sistema di raffreddamento della batteria, migliorando le prestazioni durante l’uso intenso. Anche l’agilità del veicolo è stata potenziata con un sistema di sterzo più rapido, simile a quello delle auto da rally. RN24 incorpora inoltre il sistema N Active Sound+ di IONIQ 5 N, amplificato da un design del parafango che funge da cassa di risonanza, regalando un’esperienza sonora coinvolgente e avvincente.

Altre tecnologie includono il “Rally Mode” per ottimizzare la distribuzione della coppia sulle quattro ruote e l’e-Handbrake, che elimina la necessità di freni fisici, riducendo il peso complessivo. Il veicolo è anche equipaggiato con cerchi forgiati da 19 pollici, spoiler aerodinamico da Touring Car Racing (TCR) e rinforzi stampati in 3D per un peso ridotto e una rigidità strutturale superiore.

Hyundai RN24, con il suo roll-bar a vista e il design ispirato al motorsport, non è solo un laboratorio su ruote: è un’anticipazione del futuro dei veicoli elettrici sportivi. Secondo Joon Park, Vice President del N Brand Management Group, RN24 dimostra l’impegno di Hyundai nel rendere l’esperienza di guida elettrica una realtà più appassionante e accessibile, creando nuove possibilità per gli appassionati del marchio.