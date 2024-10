Dopo il successo di Ioniq 5 e Ioniq 6, Hyundai si prepara a lanciare il suo più imponente SUV elettrico: la Hyundai Ioniq 9. La presentazione ufficiale è attesa per novembre, e il modello promette di alzare ulteriormente il livello della gamma elettrica del marchio coreano. Con le prime immagini teaser già disponibili, possiamo dare un’occhiata alle linee che caratterizzeranno questo modello di lusso, precedentemente noto come Ioniq 7.

Il design della Ioniq 9 trae ispirazione dal concept Seven, presentato al Salone di Los Angeles nel 2021, e si avvicina nelle proporzioni e nella tecnologia alla Kia EV9, grazie alla piattaforma E-GMP. Questo maxi SUV abbandona le portiere controvento del concept per adottare uno stile più tradizionale, mentre preserva elementi distintivi come i fari Parametric Pixel, già presenti nei modelli Ioniq 5 e Ioniq 6. Inoltre, le linee laterali sono ispirate all’abito tradizionale coreano Hanbok, un omaggio alla cultura e all’eleganza coreana.

Con circa 5 metri di lunghezza e 2 metri di larghezza, la Ioniq 9 si posiziona come il SUV ideale per chi cerca spazio e comfort. Le versioni a 7 posti offriranno ampio spazio sia per i passeggeri che per i bagagli, supportate da una serie di tecnologie di bordo avanzate e materiali di alta qualità, che confermano il focus di Hyundai sul lusso e sul comfort. L’esperienza di guida sarà caratterizzata dalla presenza di motori potenti e batterie a lunga durata, simili a quelle della Kia EV9. Si prevede che la Ioniq 9 includerà una batteria da 99,8 kWh con sistema di ricarica da 800 V e una potenza di ricarica DC fino a 240 kW, offrendo una lunga autonomia per affrontare lunghi viaggi senza preoccupazioni.

Il nuovo SUV elettrico di Hyundai promette di essere il modello più completo mai lanciato dal brand, con un prezzo stimato tra i 75.000 e gli 80.000 euro, in linea con il posizionamento della Kia EV9. Questo lancio coincide con un periodo di grande crescita per Hyundai, che ha recentemente raggiunto i 100 milioni di veicoli prodotti, segnando un traguardo importante con l’obiettivo di vendere due milioni di veicoli elettrici entro il 2030.