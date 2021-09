Hyundai Ioniq 5: l’elettrica coreana diventa un robotaxi

Hyundai punta sul trasporto pubblico del futuro presentando il suo primo “robotaxi” a guida autonoma basato sul nuovo modello 100% elettrico Ioniq 5. Il nuovo robotaxi Hyundai Ioniq 5 sarà utilizzato dall’azienda Motional per il trasporto pubblico passeggeri a partire dal 2023, grazie ad una partnership siglata con Lyft.

Guida autonoma di livello 4 SAE

Il robotaxi basato sull’elettrica coreana sfrutta una tecnologia di guida autonoma di livello 4 SAE che garantisce la massima sicurezza nella guida senza conducente. L’obiettivo di questo veicolo è quello di rendere il trasporto pubblico più smart, sicuro e sostenibile. Questo futuristico robotaxi sfrutta più di 30 sensori, composti da un insieme di telecamere, radar e lidar, in grado di fornire un controllo della strada a 360 gradi, grazie ad immagini ad alta risoluzione e al rilevamento di oggetti a lunghissimo raggio che permettono una guida autonoma estremamente sicura in qualsiasi tipo di situazione.

Il veicolo risulta inoltre equipaggiato con sistemi avanzati di deep-learning che consentono una guida autonoma sicura al anche durante situazioni impegnative e complesse.

Interazione ottimale con i passeggeri

Per offrire un’esperienza di trasporto pubblico ottimale, gli interni della Ioniq 5 sono stati personalizzati con una serie di interfacce che permetteranno ai vari passeggeri del servizio di interagire in modo intuitivo con il veicolo durante il percorso. Ad esempio, gli utenti potranno dare indicazioni al robotaxi su eventuali tappe aggiuntive e sulla destinazione finale. La piattaforma E-GMP del Gruppo Hyundai su cui si basa la Ioniq 5 consente inoltre di offrire un abitacolo spazioso, confortevole e modulare che permetterà ai passeggeri di lavorare, rilassarsi o socializzare durante il loro viaggio.

Presentazione a Monaco

Il robotaxi Ioniq 5 sarà uno dei protagonisti del prossimo Salone di Monaco, mentre – come accennato in precedenza – entrerà in servizio a partire dal 2023.