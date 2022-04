Hyundai Ioniq 5: con la livrea Martini Racing si ispira al mito

Chi non ricorda la leggendaria Lancia Delta HF Integrale? L’auto sportiva diventata icona del rally rivive sulla livrea di un’auto dei tempi moderni, elettrica, e con poco in comune con la berlina a trazione integrale degli Anni ’80-’90: la Hyundai Ioniq 5. Dietro a questo insolito “travestimento” c’è lo zampino di Central Garage Glarus, in Svizzera.

Il risultato non è niente male e con la livrea in bianco, rosso e blu, la silhouette della compatta a zero emissioni coreana assomiglia misteriosamente alla regina delle corse fuoristrada. I loghi Martini appaiono sulle portiere e sul cofano, insieme alle strisce rosse e blu che percorrono le fiancate.

Patenti alla lontana

Ma la somiglianza, alla lontana, della Ioniq 5 con la Lancia Delta non è poi così misteriosa a dire il vero. La Casa asiatica non nasconde infatti che le linee della sua berlina elettrica si ispirano direttamente a quelle della Hyundai Pony, a sua volta disegnata propio da Giorgetto Giugiaro pochi anni prima che “partorisse” il meraviglioso progetto del Deltone (1979).

Full optional da 60mila euro

E propio da questo discendenza è nata l’idea di questa livrea sportiva per la Hyundai Ioniq 5, che per la precisione viene venduta a un prezzo di circa 60.000 euro. Un vestito caro, insomma, considerato che la versione di base della Ioniq 5 in Italia costa 44.750 euro, anche se, a onor del vero, questa versione Martini Racing si basa sull’allestimento top di gamma dell’elettrica asiatica.

Dentro sfoggia infatti la console centrale scorrevole, il volante sportivo a due razze, il quadro strumenti digitale e il touchscreen da 12 pollici per l’infotainment di ultima generazione Bluelink.