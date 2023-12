Hyundai Ioniq 2: la futura auto elettrica partirà da 20.000 € [RENDER]

Hyundai Ioniq 2 è il nome della futura entry level della gamma di auto elettriche della casa automobilistica sud coreana. Questa vettura che avrà come compito quello di fungere da rivali di Volkswagen ID.2, delle future auto di Cupra e Skoda ma per certi versi anche della nuova Fiat Panda in Europa dovrebbe avere un prezzo di partenza intorno ai 20 mila euro.

Ecco come potrebbe apparire la futura auto elettrica da 20.000 € Hyundai Ioniq 2

Della nuova Hyundai Ioniq 2 per il momento sappiamo che utilizzerà la piattaforma Integrated Modular Architecture (IMA) che come sappiamo sostituirà l’attuale Electric-Global Module Platform (E-GMP). Di questa piattaforma sappiamo che sarà molto più economica grazie alle maggiori economie di scala. Inoltre l’IMA sarà anche molto flessibile e quindi adatta ad un gran numero di veicoli. Non è ancora chiaro che tipo di batteria avrà questa auto. Al momento Hyundai sta lavorando a due diversi tipi di batterie: LFP e NMC.

Al momento non si sa molto sul design della nuova Hyundai Ioniq 2. Essendo pensata per essere rivale della Volkswagen ID.2 le dimensioni saranno abbastanza compatte. Il design potrebbe essere un mix tra la Ioniq 5 e Ioniq 6. Non è ancora chiaro al momento quando esattamente debutterà questa auto. Nel frattempo nelle scorse ore il sito Carscoops ha pubblicato un render di questo futuro veicolo ipotizzando quello che potrebbe essere il suo futuro aspetto. Si spera che il prossimo anno possano arrivare ulteriori informazioni e dettagli su questo atteso modello che ovviamente avrà un ruolo molto importante all’interno della gamma di Hyundai.