Dopo il successo dell’anteprima a Milano, Hyundai INSTER prosegue il suo tour in Italia, portando la sua visione di mobilità elettrica e il fascino della Korean Wave a Padova (15 ottobre), Roma (24 ottobre) e Bologna (5 novembre). Queste tre tappe offriranno al pubblico un’esperienza immersiva che combina la modernità coreana con l’innovazione del marchio, trasformando ogni location in un vero angolo di Seul.

Le tre città selezionate accoglieranno spazi unici, pensati per immergere i visitatori nella cultura coreana, ormai diventata un fenomeno globale che spazia dalla moda alla musica, dal design alla gastronomia, fino alla bellezza e al cinema. Questo percorso offre una prospettiva inedita sul carattere innovativo di INSTER, il nuovo SUV ultracompatto e completamente elettrico di Hyundai, in arrivo in Italia all’inizio del 2025.

Hyundai INSTER si distingue per il suo design futuristico e il powertrain a zero emissioni, incarnando l’anima della cultura coreana e la visione sostenibile del brand. Questo SUV ultracompatto è progettato per offrire un’esperienza di guida ecologica, con un’autonomia elevata e una capacità di ricarica rapida, mantenendo alti standard di abitabilità e tecnologia. Con un’autonomia fino a 470 km nella guida urbana (dati WLTP in attesa di omologazione) e una ricarica dal 10 all’80% in soli 30 minuti, INSTER promette di ridefinire la mobilità elettrica nel segmento dei SUV compatti.

L’ingresso agli eventi sarà gratuito e aperto a tutti, con la possibilità di partecipare a serate speciali arricchite da DJ set e aperitivi a base di K-Food, per un assaggio autentico dei sapori coreani. Non mancheranno momenti dedicati alla K-Beauty, in collaborazione con un brand coreano, per scoprire i segreti della bellezza orientale. Per partecipare, basterà iscriversi sul sito ufficiale Hyundai, dove si trovano anche i dettagli su date e location delle varie tappe del tour:

Padova – Martedì 15 ottobre: The Kube (Piazza Aldo Moro, Via Giuseppe Zwirner 26)

The Kube (Piazza Aldo Moro, Via Giuseppe Zwirner 26) Roma – Giovedì 24 ottobre: La Lanterna (Via Tomacelli 157)

La Lanterna (Via Tomacelli 157) Bologna – Lunedì 5 novembre: O2 Oxygen (Via dell’Incisore 2)

Il nuovo SUV di Hyundai è stato pensato per combinare una guida agile e piacevole con la praticità di un design compatto. L’interno spazioso e versatile, con sedili regolabili e ampio spazio di carico, assicura comfort per i passeggeri e una grande flessibilità per le esigenze quotidiane. INSTER è disponibile con due motorizzazioni: una con batteria da 42 kWh e motore da 97 CV, l’altra con batteria da 49 kWh e motore da 115 CV, entrambe progettate per garantire prestazioni eccellenti.

Hyundai punta a stabilire nuovi standard con INSTER, grazie a dotazioni di sicurezza e connettività avanzate tipiche di veicoli di segmenti superiori. Il sistema Vehicle-to-Load (V2L) consente di alimentare dispositivi esterni, rendendo l’auto un vero hub di energia mobile.

L’evento di presentazione del roadshow non è solo un’opportunità per conoscere il futuro della mobilità elettrica di Hyundai, ma anche un modo per immergersi nell’innovazione e nella cultura della Corea del Sud. A breve sarà disponibile per l’ordine la versione base di INSTER, mentre l’inizio del 2025 vedrà l’arrivo di una versione CROSS, pensata per chi cerca un design più robusto e adatto all’outdoor.