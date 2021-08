Hyundai i20 Techline: dotazione e prezzo di vendita online

A breve distanza dall’esordio sul mercato (avvenuto a fine 2020), la nuova generazione di Hyundai i20 si arricchisce con il debutto di un terzo allestimento: l’inedita versione Techline, posizionata come modello di ingresso alla gamma e, per questo, caratterizzata da un’immagine ancora più rivolta ai giovani (peculiarità cui si aggiunge un contenuto di dotazioni hi-tech piuttosto “ricco”: elemento, quest’ultimo, consueto nella produzione del “colosso” di Seul e ben apprezzato dai clienti). Un target di mercato che trova conferma nella speciale campagna di lancio commerciale dedicata, che si basa sulla piattaforma di acquisto online Hyundai Click to Buy.

Le caratteristiche del nuovo allestimento

Più nello specifico, ecco il “capitolato” di accessori che equipaggiano di serie la novità Hyundai i20 Techline:

Cerchi in lega da 16”;

Luci diurne e luci di posizione a Led;

Climatizzatore;

Rivestimento in pelle per il volante ed il pomello della leva del cambio;

Sensori di parcheggio posteriori con videocamera;

Modulo infotainment “Multimedia System” con schermo touch da 8”, connettività Bluetooth con riconoscimento vocale ed interfaccia wireless con i sistemi Apple CarPlay ed Android Auto;

Cruise Control.

Le motorizzazioni

Sotto al cofano, Hyundai i20 Techline viene equipaggiata con due unità motrici:

1.0 T-GDi turbo benzina da 100 CV con sistema mild-hybrid a 48V, abbinato alla nuova trasmissione manuale intelligente iMT a sei rapporti;

1.2 MPi 4 cilindri aspirato da 84 CV, con cambio manuale a cinque rapporti.

I dettagli della nuova promozione-lancio

In relazione alla tipologia-chiave di acquirenti, in occasione del debutto del nuovo allestimento Techline sul mercato Hyundai Italia dà il via ad una promozione ad hoc, dedicata specificamente ai clienti che effettueranno il proprio acquisto attraverso la soluzione Hyundai Click to Buy: una nuova piattaforma digitale che consente di comprare la propria vettura in modalità interamente online. In più, a tutti coloro che fino al 31 agosto (oppure ad esaurimento scorte) scelgono la novità i20 Techline e finalizzano il contratto con Click to Buy c’è in omaggio una tinta carrozzeria dedicata: in questo modo, il vantaggio cliente (fino a 650 euro) va ad aggiungersi alle promozioni già presenti in listino.

All’atto pratico, in effetti, Hyundai i20 Techline viene offerta, in caso di rottamazione di una vettura con almeno 10 anni di anzianità, con fino a 5.400 euro di sconto complessivo, grazie alle numerose proposte Hyundai attive ad agosto:

Maxi Rottamazione Hyundai;

Ecobonus statali (rifinanziati con l’entrata in vigore del Decreto “Sostegni Bis” convertito in legge alla fine di luglio 2021);

L’iniziativa speciale per chi acquista sulla piattaforma Web Click to Buy;

Un ulteriore vantaggio offerto per i veicoli in pronta consegna, in modo da potere mettersi subito alla guida di i20 Techline.

Come funziona il sistema di acquisto tramite Web

La nuova piattaforma di e-commerce end-to-end Click to Buy, osserva Hyundai Italia, si pone sul mercato in modo da differenziare le condizioni di vendita fra il canale online e le formule tradizionali di acquisto, proprio per adattarsi alle più varie esigenze dei clienti. Ogni acquirente, grazie al layout intuitivo e responsabile di Click to Buy, viene guidato passo passo in un percorso (personalizzato sulla base delle rispettive necessità ed in funzione dei parametri che possono essere di volta in volta scelti) interamente online, che mette il cliente in contatto diretto con il personale delle concessionarie Hyundai attraverso una “LiveChat”. Le fasi che concorrono a finalizzare l’acquisto sono sei:

Selezione del veicolo;

Configurazione;

Offerta personalizzata;

Contratto;

Richiesta del finanziamento;

Ordine.

Programma “su misura”

In virtù del suo “format”, il sistema è strutturato in modo da indicare ad ogni cliente le soluzioni più adatte alle singole richieste, facilmente esplorabili e comparabili. Inoltre, una completa autonomia viene riservata per la richiesta del finanziamento, il test drive del modello selezionato e la scelta della consegna a domicilio del veicolo acquistato.