Nuova Hyundai i20 2021: ottimo rapporto qualità-prezzo

Con la nuova i20, Hyundai ridefinisce la propria presenza nel segmento B. La rinnovata compatta arriva sul mercato italiano con un ottimo rapporto contenuti/prezzo che la rende una delle proposte più interessanti della categoria. Il design moderno anticipa l’inedito corso stilistico del marchio e si accompagna a nuove motorizzazioni ibride a 48V che riducono i consumi fino al 15%, oltre ad una ricca dotazione di tecnologia intelligente pensata per il prossimo decennio.

Al lancio in Italia l’offerta pensata per la nuova Hyundai i20 la rende ancora più conveniente grazie ad un vantaggio per il cliente di ben 2.750 euro. La i20 Hybrid Connectline con Exterior Pack (Fari Full LED, fendinebbia anteriori e vetri posteriori oscurati), motore 1.0 T-GDI 48V da 100 CV e cambio manuale intelligente a sei rapporti (6iMT) viene offerta con il finanziamento Hyundai i-Plus (TAN 4,96%, TAEG 6,83%) con permuta o rottamazione: il prezzo di listino è di 20.100 euro, ma la formula prevede un anticipo di soli 5.850 euro e quote mensili di 149 euro. La durata della formula è di 4 anni, dopo i quali si può scegliere se tenere l’auto, sostituirla con un nuovo modello Hyundai oppure restituirla.

Esterni: design inedito all’insegna della sportività

Lo stile della nuova Hyundai i20 porta al debutto il nuovo corso stilistico del marchio che caratterizzerà i prossimi anni. La nuova filosofia di design viene denominata “Sensous Sportiness” e si distingue per lo stile più emozionale e sportivo con proporzioni che fanno apparire l’auto dinamica anche a ruote ferme ed inoltre permettono di realizzare un abitacolo più spazioso. Le dimensioni sono maggiori in lunghezza (+5 mm), larghezza (+30 mm) e passo (+10 mm), mentre l’altezza è diminuita (-24 mm) per conferire una presenza più sportiva.

Lo stile energico e distintivo è rimarcato anche dai nuovi cerchi in lega da 17 pollici (per l’allestimento base sono disponibili i cerchi da 16 pollici), ma anche dalla imponente calandra anteriore e dai numerosi spigoli vivi che scalfiscono la carrozzeria. Nella coda i gruppi ottici a led sono collegati tra loro da un elemento orizzontale che è anche perfettamente integrato con il lunotto.

Interni: un ambiente moderno e spazioso

Il layout dell’abitacolo dimostra che si tratta di un progetto nuovo, destinato a definire il nuovo standard del marchio per i prossimi anni. La plancia appare in linea con l’ultima tendenza che impone i due schermi digitali, uno per la strumentazione da 10,25 pollici ed uno per l’infotainment: in questo caso sono disponibili due misure, da 8 pollici e da 10,25 pollici, in dotazione sui due allestimenti a listino. La versione più ricca è dotata anche di split-screen per gestire due funzionalità in multitasking e la tecnologia Hyundai Bluelink che porta a bordo i servizi Connected Car, come ad esempio i LIVE Services, e la possibilità di controllare alcune funzioni dell’auto da remoto tramite un’apposita app dedicata (all’acquisto è compreso l’abbonamento gratuito al servizio per cinque anni).

Grande attenzione da parte dei progettisti alla connettività, che si distingue per la presenza dei protocolli Android Auto ed Apple CarPlay in modalità wireless e non con il cavetto come avviene sulle altre vetture del segmento. E’ inoltre presente un pad di ricarica wireless per lo smartphone per i passeggeri anteriori ed una presa USB per quelli posteriori, anche questa una funzionalità difficile da trovare sulle auto di categoria B. L’allestimento più completo Bose vede anche il debutto sui modelli del marchio coreano dell’omonimo sistema auto premium, dotato di 8 altoparlanti compreso subwoofer.

Lo spazio a bordo non manca per cinque persone grazie alle nuove proporzioni che consentono di offrire maggiore abitabilità per gli occupanti. Inoltre, il volume del bagagliaio è stato aumentato di 25 litri rispetto alla generazione precedente, raggiungendo l’ottima capacità di 351 litri.

Motorizzazioni: benzina e ibrido per la massima efficienza

La gamma di motorizzazioni della nuova Hyundai i20 2021 è costituita da due motorizzazioni:

benzina 4 cilindri 1.2 MPi da 84 CV abbinato a un cambio manuale a cinque rapporti;

abbinato a un cambio manuale a cinque rapporti; turbo benzina 1.0 T-GDi da 100 CV con sistema mild-hybrid a 48 volt, che vanta una batteria molto più capiente rispetto alle soluzioni presenti sulle altre auto di segmento B che solitamente sono a 12V e contribuisce alla riduzione del 3-4% dei consumi e delle emissioni di CO2. È abbinabile sia ad un cambio manuale a 6 rapporti di ultima generazione (viene definito “intelligente” perché scollega la trasmissione ad ogni rilascio dell’acceleratore) sia ad un automatico a doppia frizione a 7 rapporti (7DCT).

Le percorrenze, che arrivano fino a circa 20 km/l (dichiarati) per la versione mild hybrid, sono migliorate rispetto al modello precedente grazie ai motori di ultima generazione, ma anche grazie alla riduzione di peso del 4%, nonostante un aumento delle dimensioni, e la presenza del sistema Idle Stop and Go di serie.

Dotazione: sicurezza al primo posto

La sicurezza attiva raggiunge standard molto elevati grazie alla dotazione molto completa sin dall’allestimento base. Sono infatti presenti (di serie o in opzione) diversi sistemi avanzati compresi nel pacchetto Hyundai SmartSense e con funzioni non disponibili su altre auto del segmento come Navigation-based Smart Cruise Control (NSCC), Intelligent Speed Limit Assist (ISLA), Lane Keeping Assist (LKA), Blind-spot Collision-avoidance Assist (BCA), Parking Collision-Avoidance Assist – Reverse (PCA-R) e Avviso di Ripartenza (LDVA).

Allestimenti e prezzi

La gamma della nuova Hyundai i20 è costituita da due allestimenti, Connectline e Bose, che sono disponibili su entrambe le motorizzazioni presenti. L’allestimento Connectline comprende diversi equipaggiamenti tra cui i cerchi in lega da 16”, la strumentazione digitale da 10.25”, il display touchscreen da 8”, la retrocamera, la connettività wireless Apple CarPlay e Android Auto. Il più ricco allestimento Bose aggiunge ai contenuti dell’allestimento base il navigatore con display touchscreen da 10.25” e Bluelink, gli interni bicolore, le luci ambiente e l’esclusivo Premium Sound System BOSE a 8 canali con woofer e amplificatore esterno. Sono inoltre presenti dei pacchetti di accessori per completare l’allestimento: Urban Pack, Exterior Pack, Safety Plus Pack, Safety Plus Pack DCT, Techno Pack.

La nuova Hyundai i20 2021, come tutti modelli del costruttore coreano commercializzati in Italia, è coperta da una garanzia di 5 anni a Km illimitati. Ecco i prezzi in dettaglio con listino e prezzo promozionato, a cui andranno sottratti eventuali sconti aggiuntivi in caso di finanziamento:

1.2 MPI MT (manuale 5 marce) Connectline: listino 16.950 euro; Prezzo promo 14.950 euro;

1.2 MPI MT (manuale 5 marce) Bose: listino 19.200 euro; Prezzo promo 16.450 euro;

1.0 T-GDI 48V iMT (manuale 6 marce) Connectline: listino 19.150 euro; Prezzo promo 16.400 euro;

1.0 T-GDI 48V iMT (manuale 6 marce) Bose: listino 21.400 euro; Prezzo promo 17.900 euro;

1.0 T-GDI 48V DCT (automatico doppia frizione 7 marce) Bose: listino 22.600 euro; Prezzo promo 19.100 euro.